Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire
Amario Cozier-Duberry staat voor een belangrijke zomer in zijn carrière. De 20-jarige flankaanvaller ligt nog onder contract bij Brighton & Hove Albion, maar zal binnenkort een beslissing moeten nemen over zijn toekomst. Ook Anderlecht houdt het dossier in het oog.

De Engelse club ziet nog steeds potentieel in de winger en is in gesprek om zijn contract te verlengen. Daarna wordt bekeken of hij kan aansluiten bij de A-kern, dan wel opnieuw ervaring moet opdoen via een uitleenbeurt.

Intussen maakt Cozier-Duberry indruk bij Bolton Wanderers, waar hij op huurbasis speelt. Met negen doelpunten en meerdere assists bewijst hij zijn waarde, zeker nadat hij sterk terugkeerde uit blessure.

Die prestaties zijn ook op het vasteland niet onopgemerkt gebleven. Volgens The Athletic volgen verschillende clubs zijn dossier nauwgezet, waaronder ook teams uit de Jupiler Pro League.

Brighton wil hem verlengen, maar een huurdeal is mogelijk

Zo zou RSC Anderlecht één van de clubs zijn die de flankaanvaller op de radar heeft staan. Paars-wit ziet in hem mogelijk een interessante versterking, zeker met het oog op een huurdeal.


Naast Belgische interesse lonken ook clubs uit Duitsland en Portugal. De komende maanden worden dus cruciaal: als Brighton hem nog geen kans geeft in de hoofdmacht, lijkt een nieuwe uitleenbeurt de meest logische stap. En daar hopen onder meer Anderlecht en andere clubs van te profiteren.

'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

17:30
"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

16:45
"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

14:30
Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

17:00
Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Analyse

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Reactie

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Reactie

Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

