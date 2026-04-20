Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

Amario Cozier-Duberry staat voor een belangrijke zomer in zijn carrière. De 20-jarige flankaanvaller ligt nog onder contract bij Brighton & Hove Albion, maar zal binnenkort een beslissing moeten nemen over zijn toekomst. Ook Anderlecht houdt het dossier in het oog.

De Engelse club ziet nog steeds potentieel in de winger en is in gesprek om zijn contract te verlengen. Daarna wordt bekeken of hij kan aansluiten bij de A-kern, dan wel opnieuw ervaring moet opdoen via een uitleenbeurt.

Intussen maakt Cozier-Duberry indruk bij Bolton Wanderers, waar hij op huurbasis speelt. Met negen doelpunten en meerdere assists bewijst hij zijn waarde, zeker nadat hij sterk terugkeerde uit blessure.

Die prestaties zijn ook op het vasteland niet onopgemerkt gebleven. Volgens The Athletic volgen verschillende clubs zijn dossier nauwgezet, waaronder ook teams uit de Jupiler Pro League.

Brighton wil hem verlengen, maar een huurdeal is mogelijk

Zo zou RSC Anderlecht één van de clubs zijn die de flankaanvaller op de radar heeft staan. Paars-wit ziet in hem mogelijk een interessante versterking, zeker met het oog op een huurdeal.



Naast Belgische interesse lonken ook clubs uit Duitsland en Portugal. De komende maanden worden dus cruciaal: als Brighton hem nog geen kans geeft in de hoofdmacht, lijkt een nieuwe uitleenbeurt de meest logische stap. En daar hopen onder meer Anderlecht en andere clubs van te profiteren.