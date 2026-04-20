Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Club Brugge zit met grote zorgen. Draaischijf Hans Vanaken was zondag niet fit genoeg om te starten tegen Union en dat scheelt toch een slok op een borrel. De kans is echter groot dat hij nog een paar matchen op de bank zal moeten beginnen. Of erger...

Vanaken sukkelt al een tijdje met een heupblessure, maar liep vrijdag ook nog een enkelblessure op. Het was dat probleem dat hem zondag van een basisplaats hield. Ivan Leko gaf aan dat het onmogelijk was om hem te laten starten.

Vanaken weet echter hoe belangrijk hij is en wou absoluut proberen om nog iets bij te dragen vanop de bank. Voor de match slenterde hij nog rustig over het veld, kijkend op zijn GSM naar de ontknoping van de Amstel Gold Race.

Moet Hans Vanaken straks verplicht rust nemen?

Maar hij verbijt zijn frustratie, want in de beslissende fase van het seizoen wil de man die in zijn carrière amper matchen miste, natuurlijk op het veld staan. De komende weken zal moeten blijken of dat inderdaad het geval zal zijn of dat hij verplicht rust zal moeten nemen.

Zonder Vanaken maakt Club zich natuurlijk ongerust, want nog altijd is hij de man van de creatieve ideeën en hij die rust brengt op het veld. Tot overmaat van ramp moest in het Dudenpark ook Raphael Onyedika met een knieblessure naar de kant.

Blauw-zwart wordt deze play-offs niet gespaard, want ook Kyriani Sabbe werd eerder voor de rest van het seizoen out gezet. En het is nog onduidelijk wanneer Simon Mignolet zal terugkeren voor zijn laatste matchen.