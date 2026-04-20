Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Johan Walckiers
Club Brugge zit met grote zorgen. Draaischijf Hans Vanaken was zondag niet fit genoeg om te starten tegen Union en dat scheelt toch een slok op een borrel. De kans is echter groot dat hij nog een paar matchen op de bank zal moeten beginnen. Of erger...

Vanaken sukkelt al een tijdje met een heupblessure, maar liep vrijdag ook nog een enkelblessure op. Het was dat probleem dat hem zondag van een basisplaats hield. Ivan Leko gaf aan dat het onmogelijk was om hem te laten starten.

Vanaken weet echter hoe belangrijk hij is en wou absoluut proberen om nog iets bij te dragen vanop de bank. Voor de match slenterde hij nog rustig over het veld, kijkend op zijn GSM naar de ontknoping van de Amstel Gold Race.

Moet Hans Vanaken straks verplicht rust nemen?

Maar hij verbijt zijn frustratie, want in de beslissende fase van het seizoen wil de man die in zijn carrière amper matchen miste, natuurlijk op het veld staan. De komende weken zal moeten blijken of dat inderdaad het geval zal zijn of dat hij verplicht rust zal moeten nemen.

Zonder Vanaken maakt Club zich natuurlijk ongerust, want nog altijd is hij de man van de creatieve ideeën en hij die rust brengt op het veld. Tot overmaat van ramp moest in het Dudenpark ook Raphael Onyedika met een knieblessure naar de kant.

Lees ook... Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws
Blauw-zwart wordt deze play-offs niet gespaard, want ook Kyriani Sabbe werd eerder voor de rest van het seizoen out gezet. En het is nog onduidelijk wanneer Simon Mignolet zal terugkeren voor zijn laatste matchen.

Meer nieuws

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws Reactie

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

21:28
Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Reactie

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

09:45
4
De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

08:20
Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

11:00
1
Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

08:00
2
Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

07:20
Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

12:40
Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

07:00
13
Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Analyse

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

09:30
2
Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

12:20
Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Reactie

Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan

22:45
7
Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn Reactie

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

22:15
2
Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

11:40
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

12:00
Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

21:08
3
Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

20:27
🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

11:20
1
Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

20:30
6
Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

11:40
Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

10:00
6
OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

09:21
2
Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

09:00
1
Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

08:40
Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

22:30
'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

23:00
2
Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

07:40
23
Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

06:30
Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenior

Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenior

22:00
1
Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

21:20
'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

21:00
Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

20:00
1
Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

19:00
Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

19:30
Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

18:30
3
Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

18:00
1
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

19/04
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord Snoek Snoek over Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen" pief pief over Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe DKMA DKMA over Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge Didierke31 Didierke31 over Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Obiku Obiku over Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund Goro Goro over 🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter Sv1978 Sv1978 over RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel Stigo12 Stigo12 over Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren" Kantine
