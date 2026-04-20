BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Romelu Lukaku keert terug naar België na een beslissend overleg met de leiding van SSC Napoli en trainer Antonio Conte. Dat kreeg onze redactie zojuist als bericht uit Napels.

De meeting vond plaats in het oefencentrum van Castel Volturno en zou volgens de berichtgeving in een rustige sfeer verlopen zijn. Daarbij werd beslist dat Lukaku terugkeert naar België om zijn behandeling verder te zetten.

De spits kwam eerder op een privévlucht vanuit Brussel aan in Napels, maar wist al dat hij niet meteen zou kunnen aansluiten bij de groep. De club en speler zaten kort nadien samen om de situatie te bespreken.

Volgens Italiaanse journalisten ligt de focus van Lukaku duidelijk op zijn sportieve herstel en het WK met België. “Er is geen ruimte meer voor re-integratie in de kern”, klinkt het, waardoor een definitieve oplossing dichterbij komt.

Napoli gaat hem verkopen aan het einde van het seizoen

Bij Napoli zou intussen een vertrek in de maak zijn. De club ziet het dossier als afgesloten richting de toekomst en zou mikken op een verkoop in de zomermercato om de financiële balans te optimaliseren.

De terugkeer naar België betekent dus niet alleen een medische stap, maar ook een mogelijk keerpunt in zijn toekomst. Beide partijen lijken een scheiding aan het einde van het seizoen steeds concreter te zien.

Serie A

 Speeldag 33
Sassuolo Sassuolo 2-1 Como Como
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 0-1 Parma Parma
Napoli Napoli 0-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 1-1 Atalanta Atalanta
Cremonese Cremonese 0-0 Torino Torino
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 AC Milan AC Milan
Pisa Pisa 1-2 Genoa Genoa
Juventus Juventus 2-0 Bologna Bologna
Lecce Lecce 20:45 Fiorentina Fiorentina

