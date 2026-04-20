OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

Jamath Shoffner is niet langer trainer van Lierse. De club maakte het nieuws zondagavond bekend in een mededeling op zijn sociale media.

Jamath Shoffner kwam in december 2024 bij Lierse terecht. In totaal stond hij 47 matchen aan het roer van de Pallieters. Het seizoen van Lierse eindigde vrijdagavond met een gelijkspel tegen Lokeren (1-1).

Lierse sluit de Challenger Pro League af op de 10e plaats. Daardoor staat er geen eindronde op het programma voor de club en zit het seizoen er dus al op.

Het statement van Lierse

"Lierse heeft beslist om het lopende contract van zijn T1, Jamath Shoffner, te beëindigen. Met het oog op de voorbereiding van het nieuwe seizoen start de club de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer", klinkt het bij de club.

"We bedanken Jamath voor zijn inzet en professionalisme en wensen hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière."

De coach reageerde ook op zijn vertrek: "Het was een eer om een club als Lierse te mogen coachen. Ik wil iedereen bedanken: de supporters, de spelers, de medewerkers, de vrijwilligers en het bestuur. Ik wens de club veel succes in de toekomst."



