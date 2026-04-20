Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De politiezone Maasland is een onderzoek gestart naar een zwaar incident na de vrouwenwedstrijd tussen Stokkem VV en Lommel SK in eerste provinciale. Kort na het laatste fluitsignaal liep de situatie volledig uit de hand.

Volgens Stokkem VV sloeg de scheidsrechter een speelster meerdere keren in het gezicht. Het incident zou ontstaan zijn na een discussie over een applausmoment bij een 13-2-eindstand, waarna de ref een tweede gele kaart gaf.

Speelster Wendy Mees schetst een heftig beeld. “Hij kwam neus aan neus staan en toen ik hem wegduwde, haalde hij uit. Ik werd geraakt en ben zelfs even flauwgevallen", vertelt ze bij VRT. Ook binnen de club klinkt grote verontwaardiging over het voorval.

Trainer Roel Ramaekers noemt het incident “ongezien”. “Dat een scheidsrechter beschermd moet worden, kennen we. Maar dat een scheidsrechter speelsters slaat, heb ik nog nooit meegemaakt.”

In het tumult raakte ook clubmedewerker Brent Beckers gewond. Hij probeerde samen met anderen tussen te komen en liep daarbij een scheenbeenbreuk op. “We hebben met drie mensen de scheidsrechter moeten wegtrekken”, klinkt het.

Scheidsrechter zelf zegt dat hij zich enkel verdedigde

De scheidsrechter zelf ontkent de beschuldigingen en stelt dat hij eerst werd aangevallen. “Ik kreeg zeven klappen en mijn broek werd uitgetrokken. Ik heb me enkel verdedigd”, zegt hij, die ook zelf klacht zal indienen.

De politie heeft intussen een proces-verbaal opgesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Beide partijen werden verhoord, maar het is voorlopig nog onduidelijk wie het incident heeft uitgelokt. Het parket zal zich over de zaak buigen.
 

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

12:20
Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

