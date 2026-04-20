Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

Romelu Lukaku is opnieuw in Italië gearriveerd na een lange revalidatieperiode in België. De spits werd zondagavond gespot op de luchthaven van Zaventem en landde enkele uren later in Napels, waar hij zonder commentaar richting uitgang trok.

Zijn terugkeer komt er na weken van spanningen met SSC Napoli. De club wilde dat Lukaku zijn herstel in Italië verderzette, maar de aanvaller koos ervoor om in België te blijven werken aan zijn conditie.

Die beslissing viel niet in goede aarde bij Napoli. Intern groeide de frustratie, zeker omdat de club het gevoel had dat de controle over zijn revalidatie ontbrak. De relatie tussen speler en club kwam daardoor stevig onder druk te staan.

Lukaku heeft nog maar één doel: fit zijn voor WK

De komende uren staat een cruciale meeting gepland met coach Antonio Conte en het clubbestuur. Volgens Italiaanse bronnen zal Lukaku daar waarschijnlijk te horen krijgen dat hij voor onbepaalde tijd uit de selectie wordt gezet, net omdat hij weigerde terug te keren.

Zelf lijkt de Rode Duivel echter achter zijn keuze te staan. Hij is ervan overtuigd dat zijn aanpak noodzakelijk was om volledig fit te raken, zeker met het oog op toekomstige doelen.

Die liggen niet alleen in Napels, maar ook bij de nationale ploeg. Lukaku wil absoluut in topvorm raken richting het WK en lijkt daarvoor geen enkel risico te willen nemen, ook al zet dat zijn clubcarrière voorlopig onder druk.