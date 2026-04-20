Bart Vandenbussche
Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen
Romelu Lukaku is opnieuw in Italië gearriveerd na een lange revalidatieperiode in België. De spits werd zondagavond gespot op de luchthaven van Zaventem en landde enkele uren later in Napels, waar hij zonder commentaar richting uitgang trok.

Zijn terugkeer komt er na weken van spanningen met SSC Napoli. De club wilde dat Lukaku zijn herstel in Italië verderzette, maar de aanvaller koos ervoor om in België te blijven werken aan zijn conditie.

Die beslissing viel niet in goede aarde bij Napoli. Intern groeide de frustratie, zeker omdat de club het gevoel had dat de controle over zijn revalidatie ontbrak. De relatie tussen speler en club kwam daardoor stevig onder druk te staan.

Lukaku heeft nog maar één doel: fit zijn voor WK

De komende uren staat een cruciale meeting gepland met coach Antonio Conte en het clubbestuur. Volgens Italiaanse bronnen zal Lukaku daar waarschijnlijk te horen krijgen dat hij voor onbepaalde tijd uit de selectie wordt gezet, net omdat hij weigerde terug te keren.

Zelf lijkt de Rode Duivel echter achter zijn keuze te staan. Hij is ervan overtuigd dat zijn aanpak noodzakelijk was om volledig fit te raken, zeker met het oog op toekomstige doelen.

Die liggen niet alleen in Napels, maar ook bij de nationale ploeg. Lukaku wil absoluut in topvorm raken richting het WK en lijkt daarvoor geen enkel risico te willen nemen, ook al zet dat zijn clubcarrière voorlopig onder druk.

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

09:45
'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan

'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenior

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

Serie A

 Speeldag 33
Sassuolo Sassuolo 2-1 Como Como
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 0-1 Parma Parma
Napoli Napoli 0-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 1-1 Atalanta Atalanta
Cremonese Cremonese 0-0 Torino Torino
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 AC Milan AC Milan
Pisa Pisa 1-2 Genoa Genoa
Juventus Juventus 2-0 Bologna Bologna
Lecce Lecce 20:45 Fiorentina Fiorentina

