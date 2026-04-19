'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zien we Romelu Lukaku dit seizoen nog in een truitje van Napoli? En wat gaat er met hem gebeuren aankomende zomer? Er zijn nog vele vragen, maar er is wel alvast een nieuwe wending in het verhaal.

Tijdens de interlandbreak heeft Romelu Lukaku verliet Big Rom de stage van de Rode Duivels door een terugval in zijn blessure, maar in plaats van terug te keren naar Napels werkte hij in Antwerpen verder aan zijn conditie bij Lieven Maesschalck.

Romelu Lukaku bleef wekenlang in België

Een beslissing die werd genomen zonder overleg met Napoli. De Italiaanse club eiste dat Lukaku, zoals afgesproken, zou terugkeren naar Italië en stelde zelfs een ultimatum. Daar ging Big Rom nooit op in, hij bleef in ons land. 

Het begin van een hetze die nu al enkele weken duurt. Lukaku was tot vandaag nog altijd in ons land en de vraag is nog maar of we hem nog in actie zien bij Napoli. De voorbije weken dook hij onder meer op de oefenvelden achter De Bosuil op.

Nu dan toch het vliegtuig op richting Napels?

Nu is hij volgens Het Laatste Nieuws gespot op de luchthaven en zou hij de vlucht van Brussel naar Napels maken. Hij zou gespot zijn bij Abelag in Zaventem, waardoor hij snel de overstap naar Italië zou kunnen maken.


De komende dagen zal moeten blijken of Lukaku er helemaal klaar voor is om opnieuw te trainen bij Napoli. En dan zal ook moeten blijken in hoeverre ze bij de Italiaanse club staan te springen om hem nog kansen te geven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn Reactie

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

22:15
Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenoir

Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenoir

22:00
Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

19:00
Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws Reactie

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

21:28
Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

21:08
1
Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

20:27
Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

21:20
Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

20:30
Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

20:00
🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

17:30
Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

19:30
Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

18:00
1
Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

18:30
3
Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

18:15
STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

16:45
Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven Reactie

Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

14:15
9
Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

16:15
1
Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

14:30
1
🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

17:00
Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

15:26
Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

16:30
Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

16:00
Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

13:00
Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

15:30
4
🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

15:00
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

11:15
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
3
Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

14:00
Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

13:30
6
🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
1
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe Reactie

🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

07:20
3
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
17

Serie A

 Speeldag 33
Sassuolo Sassuolo 2-1 Como Como
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 0-1 Parma Parma
Napoli Napoli 0-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 1-1 Atalanta Atalanta
Cremonese Cremonese 0-0 Torino Torino
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 AC Milan AC Milan
Pisa Pisa 1-2 Genoa Genoa
Juventus Juventus 2-0 Bologna Bologna
Lecce Lecce 20/04 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

Joe Joe over Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG FCB vo altijd FCB vo altijd over Union SG - Club Brugge: 2-1 filip.dhose filip.dhose over RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel filip.dhose filip.dhose over Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast Walter Baseggio Walter Baseggio over KAA Gent - STVV: 0-0 Andreas2962 Andreas2962 over Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..." Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Manchester City - Arsenal: 2-1 BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved