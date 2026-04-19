'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

Zien we Romelu Lukaku dit seizoen nog in een truitje van Napoli? En wat gaat er met hem gebeuren aankomende zomer? Er zijn nog vele vragen, maar er is wel alvast een nieuwe wending in het verhaal.

Tijdens de interlandbreak heeft Romelu Lukaku verliet Big Rom de stage van de Rode Duivels door een terugval in zijn blessure, maar in plaats van terug te keren naar Napels werkte hij in Antwerpen verder aan zijn conditie bij Lieven Maesschalck.

Romelu Lukaku bleef wekenlang in België

Een beslissing die werd genomen zonder overleg met Napoli. De Italiaanse club eiste dat Lukaku, zoals afgesproken, zou terugkeren naar Italië en stelde zelfs een ultimatum. Daar ging Big Rom nooit op in, hij bleef in ons land.

Het begin van een hetze die nu al enkele weken duurt. Lukaku was tot vandaag nog altijd in ons land en de vraag is nog maar of we hem nog in actie zien bij Napoli. De voorbije weken dook hij onder meer op de oefenvelden achter De Bosuil op.

Nu dan toch het vliegtuig op richting Napels?

Nu is hij volgens Het Laatste Nieuws gespot op de luchthaven en zou hij de vlucht van Brussel naar Napels maken. Hij zou gespot zijn bij Abelag in Zaventem, waardoor hij snel de overstap naar Italië zou kunnen maken.



De komende dagen zal moeten blijken of Lukaku er helemaal klaar voor is om opnieuw te trainen bij Napoli. En dan zal ook moeten blijken in hoeverre ze bij de Italiaanse club staan te springen om hem nog kansen te geven.