Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Voormalig trainer van Bayern (2021-2023) en huidig bondscoach van Duitsland, Julian Nagelsmann, heeft gereageerd op de Bundesliga-titel van Bayern. Daarbij benadrukte hij vooral het werk van Vincent Kompany.

"Proficiat aan Bayern München! Vincent Kompany is er op briljante wijze in geslaagd om een ploeg te kneden die niet alleen overtuigend de titel pakte, maar dat ook op spectaculaire wijze deed dankzij een uitzonderlijke collectieve prestatie", klonk het bij DAZN. "Meer dan 100 goals in één seizoen, dat is echt buitengewoon."

Vervolgens benadrukte hij hoe belangrijk het is dat de Duitse spelers blijven presteren met het oog op het WK 2026: "Natuurlijk ben ik extra blij voor mijn internationals, want we hebben samen grote plannen voor deze zomer."

Een winnaarsmentaliteit

"De winnaarsmentaliteit en het vertrouwen dat ze bij Bayern in elke wedstrijd op het veld leggen, zijn absoluut indrukwekkend. Ik hoop dat ze dat deze zomer ook op het WK zullen doortrekken", besloot hij.

Op het WK zit Duitsland in groep E, samen met Curaçao, Ivoorkust en Ecuador. De doelstelling is uiteraard duidelijk voor Die Mannschaft: groepswinnaar worden en uiteindelijk ook de wereldtitel pakken in de finale.

Duitsland won al vier keer het WK (drie keer met West-Duitsland in 1954, 1974 en 1990). De meest recente triomf dateert van 2014, toen de Duitsers Argentinië na verlengingen versloegen. Mario Götze bezorgde zijn ploeg de zege met een goal in de 113e minuut (1-0).

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan

'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenior

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

 Speeldag 30
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 3-1 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayern München Bayern München 4-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

