Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Voormalig trainer van Bayern (2021-2023) en huidig bondscoach van Duitsland, Julian Nagelsmann, heeft gereageerd op de Bundesliga-titel van Bayern. Daarbij benadrukte hij vooral het werk van Vincent Kompany.

"Proficiat aan Bayern München! Vincent Kompany is er op briljante wijze in geslaagd om een ploeg te kneden die niet alleen overtuigend de titel pakte, maar dat ook op spectaculaire wijze deed dankzij een uitzonderlijke collectieve prestatie", klonk het bij DAZN. "Meer dan 100 goals in één seizoen, dat is echt buitengewoon."

Vervolgens benadrukte hij hoe belangrijk het is dat de Duitse spelers blijven presteren met het oog op het WK 2026: "Natuurlijk ben ik extra blij voor mijn internationals, want we hebben samen grote plannen voor deze zomer."

Een winnaarsmentaliteit

"De winnaarsmentaliteit en het vertrouwen dat ze bij Bayern in elke wedstrijd op het veld leggen, zijn absoluut indrukwekkend. Ik hoop dat ze dat deze zomer ook op het WK zullen doortrekken", besloot hij.

Op het WK zit Duitsland in groep E, samen met Curaçao, Ivoorkust en Ecuador. De doelstelling is uiteraard duidelijk voor Die Mannschaft: groepswinnaar worden en uiteindelijk ook de wereldtitel pakken in de finale.

Lees ook... Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern›

Duitsland won al vier keer het WK (drie keer met West-Duitsland in 1954, 1974 en 1990). De meest recente triomf dateert van 2014, toen de Duitsers Argentinië na verlengingen versloegen. Mario Götze bezorgde zijn ploeg de zege met een goal in de 113e minuut (1-0).