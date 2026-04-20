Johan Walckiers
Johan Walckiers
'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany
Silvio Proto heeft het gehad over zijn voormalige ploegmaat bij Anderlecht, Vincent Kompany. De ex-doelman aarzelde niet om zijn werk te prijzen.

Het Bayern van Vincent Kompany is zondagavond officieel kampioen van de Bundesliga geworden. Na de 4-2-zege tegen Stuttgart kan de Beierse club niet meer ingehaald worden in het klassement.

Silvio Proto koos Vincent Kompany als zijn "Man van het weekend" in het programma Dans le Vestiaire, uitgezonden op RTL. "Het is niet de eerste keer dat ik hem als mijn 'Man van het weekend' neem, maar eerlijk: wat Vincent presteert, is uitzonderlijk. Als speler was hij al een voorbeeldige kapitein. Iedereen wilde op Vincent lijken."

"Maar nu hij coach is, is hij in drie à vier jaar carrière al een van de beste trainers ter wereld geworden. Proficiat aan Vincent", voegde hij eraan toe.

Een vermogen om zijn spelers nog beter te maken

Silvio Proto benadrukte een sleutelaspect van het werk van Vincent Kompany: "Ik had begin deze week in de pers gelezen dat Ulrich Hoeness had gezegd dat een van Vincents beste kwaliteiten is dat hij het beste uit zijn spelers haalt. Hij maakt al zijn spelers beter, en dat is een van de grootste kwaliteiten."

Lees ook... Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot
"Als je een groep hebt, een kern zoals de zijne, en je slaagt erin die spelers met een klein percentage te verbeteren, dan is dat uitzonderlijk", besloot hij.

Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

