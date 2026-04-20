'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

Silvio Proto heeft het gehad over zijn voormalige ploegmaat bij Anderlecht, Vincent Kompany. De ex-doelman aarzelde niet om zijn werk te prijzen.

Het Bayern van Vincent Kompany is zondagavond officieel kampioen van de Bundesliga geworden. Na de 4-2-zege tegen Stuttgart kan de Beierse club niet meer ingehaald worden in het klassement.

Silvio Proto koos Vincent Kompany als zijn "Man van het weekend" in het programma Dans le Vestiaire, uitgezonden op RTL. "Het is niet de eerste keer dat ik hem als mijn 'Man van het weekend' neem, maar eerlijk: wat Vincent presteert, is uitzonderlijk. Als speler was hij al een voorbeeldige kapitein. Iedereen wilde op Vincent lijken."

"Maar nu hij coach is, is hij in drie à vier jaar carrière al een van de beste trainers ter wereld geworden. Proficiat aan Vincent", voegde hij eraan toe.

Een vermogen om zijn spelers nog beter te maken

Silvio Proto benadrukte een sleutelaspect van het werk van Vincent Kompany: "Ik had begin deze week in de pers gelezen dat Ulrich Hoeness had gezegd dat een van Vincents beste kwaliteiten is dat hij het beste uit zijn spelers haalt. Hij maakt al zijn spelers beter, en dat is een van de grootste kwaliteiten."

"Als je een groep hebt, een kern zoals de zijne, en je slaagt erin die spelers met een klein percentage te verbeteren, dan is dat uitzonderlijk", besloot hij.