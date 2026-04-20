Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

De topper tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge heeft een nieuwe wending gegeven aan de titelstrijd. In het Dudenpark trok Union met 2-1 aan het langste eind, tot grote ontgoocheling bij de bezoekers.

Na afloop sprak Romeo Vermant duidelijke taal. “Dit is heel zuur voor ons. We hebben veel intensiteit in die match gestopt, maar staan met lege handen. Veel woorden zijn er eigenlijk niet voor.”

De spits zorgde zelf al in de openingsminuut voor een opvallend moment met een stevige charge op Ross Sykes. Scheidsrechter Lawrence Visser hield zijn kaarten toen op zak.

Altijd veel duels, weinig voetbal tegen Union

Vermant gaf achteraf uitleg bij die actie. “Ik wou meteen tonen aan mijn ploegmaats dat we het hen moeilijk gingen maken.” Daarmee probeerde hij de toon te zetten in een duel dat zoals verwacht bol stond van de intensiteit.

“Matchen tegen Union zijn altijd weinig voetbal en veel duels”, aldus Vermant. “Dan is het vaak kijken naar welke kant het muntje valt, en vandaag viel dat in hun voordeel.”

Veel tijd om te blijven hangen in de nederlaag is er niet. “We moeten klaar zijn voor woensdag tegen KV Mechelen. Dat wordt heel belangrijk, want we mogen nu geen steken meer laten vallen.”