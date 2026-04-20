Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Johan Walckiers
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De overwinning van Standard op het veld van Sporting Charleroi kreeg na afloop nog een staartje. Niet zozeer door het sportieve, maar door wat er nadien gebeurde op het veld.

Standard had opnieuw gedaan wat het dit seizoen wel vaker doet op verplaatsing: overleven, profiteren en toeslaan op de juiste momenten. Charleroi had nochtans lange tijd de controle, maar gaf de wedstrijd zelf uit handen met fouten op cruciale momenten.

Net daarom voelde de viering achteraf wat misplaatst. Er was opluchting, zeker, maar geen demonstratie van overmacht. Standard had deze zege niet afgedwongen met dominant voetbal, maar wel afgedwongen door efficiëntie en opportunisme.

De zege van Standard was niet zo overtuigend dat een vlag planten gepast was

En net in dat soort context is provocatie zelden een goed idee. Het planten van een vlag op de middenstip, hoe symbolisch ook bedoeld, komt al snel over als olie op het vuur gooien. Zeker in een geladen Waalse derby waar emoties sowieso al hoog oplopen.

Vier je overwinning met je supporters, absoluut. Maar er is een verschil tussen vieren en uitdagen. In dit geval leek de actie vooral een reactie uit emotie, zonder rekening te houden met de gevolgen.


Het resultaat liet zich raden: frustratie bij de tegenpartij en extra spanningen na het laatste fluitsignaal. Onnodig, want de overwinning op zich was al statement genoeg. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Standard
Matthieu Epolo

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging bompi55 bompi55 over Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken Stigo12 Stigo12 over BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België Impala Impala over Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe RememberLierse RememberLierse over OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer Stigo12 Stigo12 over Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal Stigo12 Stigo12 over 🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje Goro Goro over Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved