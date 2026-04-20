Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

De overwinning van Standard op het veld van Sporting Charleroi kreeg na afloop nog een staartje. Niet zozeer door het sportieve, maar door wat er nadien gebeurde op het veld.

Standard had opnieuw gedaan wat het dit seizoen wel vaker doet op verplaatsing: overleven, profiteren en toeslaan op de juiste momenten. Charleroi had nochtans lange tijd de controle, maar gaf de wedstrijd zelf uit handen met fouten op cruciale momenten.

Net daarom voelde de viering achteraf wat misplaatst. Er was opluchting, zeker, maar geen demonstratie van overmacht. Standard had deze zege niet afgedwongen met dominant voetbal, maar wel afgedwongen door efficiëntie en opportunisme.

De zege van Standard was niet zo overtuigend dat een vlag planten gepast was

En net in dat soort context is provocatie zelden een goed idee. Het planten van een vlag op de middenstip, hoe symbolisch ook bedoeld, komt al snel over als olie op het vuur gooien. Zeker in een geladen Waalse derby waar emoties sowieso al hoog oplopen.

Vier je overwinning met je supporters, absoluut. Maar er is een verschil tussen vieren en uitdagen. In dit geval leek de actie vooral een reactie uit emotie, zonder rekening te houden met de gevolgen.



Het resultaat liet zich raden: frustratie bij de tegenpartij en extra spanningen na het laatste fluitsignaal. Onnodig, want de overwinning op zich was al statement genoeg.