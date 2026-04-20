Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

Jan Vertonghen is volop bezig met zijn toekomst na zijn spelerscarrière. De ex-kapitein van RSC Anderlecht en recordinternational van de Rode Duivels werkt momenteel aan zijn omvorming binnen de Belgische voetbalbond.

De 38-jarige verdediger begon begin dit jaar aan een stage in Tubeke, in het kader van de UEFA-opleiding ‘Master for International Players’. Die stage zou normaal eind maart aflopen, maar werd intussen verlengd tot eind mei, schrijft La DH.

Tijdens zijn traject krijgt Vertonghen een brede inkijk in de werking van de bond. Hij volgt verschillende departementen, van financiële en juridische zaken tot marketing en organisatie, om zich zo klaar te stomen voor een rol naast het veld.

Daarnaast wordt hij ook betrokken bij de sportieve werking. Zo schuift hij regelmatig aan bij meetings met bondscoach Rudi Garcia en liep hij ook een week mee bij de Belgische beloften.

Jan Vertonghen gaat mogelijk mee naar het WK met de Rode Duivels

Een belangrijk klankbord binnen de bond is technisch directeur Vincent Mannaert, die Vertonghen de voorbije maanden begeleidde en hem dichter bij de dagelijkse werking bracht.



Wat de toekomst brengt, blijft voorlopig onduidelijk. Een mogelijke rol tijdens het WK in de Verenigde Staten in juni wordt niet uitgesloten, maar daarover is nog geen beslissing genomen — zowel de bond als Vertonghen zelf houden alle opties open.