Johan Walckiers
| Reageer
Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jan Vertonghen is volop bezig met zijn toekomst na zijn spelerscarrière. De ex-kapitein van RSC Anderlecht en recordinternational van de Rode Duivels werkt momenteel aan zijn omvorming binnen de Belgische voetbalbond.

De 38-jarige verdediger begon begin dit jaar aan een stage in Tubeke, in het kader van de UEFA-opleiding ‘Master for International Players’. Die stage zou normaal eind maart aflopen, maar werd intussen verlengd tot eind mei, schrijft La DH.

Tijdens zijn traject krijgt Vertonghen een brede inkijk in de werking van de bond. Hij volgt verschillende departementen, van financiële en juridische zaken tot marketing en organisatie, om zich zo klaar te stomen voor een rol naast het veld.

Daarnaast wordt hij ook betrokken bij de sportieve werking. Zo schuift hij regelmatig aan bij meetings met bondscoach Rudi Garcia en liep hij ook een week mee bij de Belgische beloften.

Jan Vertonghen gaat mogelijk mee naar het WK met de Rode Duivels

Een belangrijk klankbord binnen de bond is technisch directeur Vincent Mannaert, die Vertonghen de voorbije maanden begeleidde en hem dichter bij de dagelijkse werking bracht.


Wat de toekomst brengt, blijft voorlopig onduidelijk. Een mogelijke rol tijdens het WK in de Verenigde Staten in juni wordt niet uitgesloten, maar daarover is nog geen beslissing genomen — zowel de bond als Vertonghen zelf houden alle opties open.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Tottenham
België
Jan Vertonghen

Meer nieuws

Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

19:40
'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

19:20
Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

18:40
Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

18:20
Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

18:00
1
'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

17:30
3
"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

16:45
Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

17:00
Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

16:31
6
Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

16:00
Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

15:30
BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

13:11
35
Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

15:00
"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

14:30
1
🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

14:15
1
Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

14:00
Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

13:30
13
Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

12:20
2
Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

13:00
4
Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

12:40
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

12:00
4
Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

11:40
2
Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

11:40
🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

11:20
1
Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

11:00
14
Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

10:30
1
Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Reactie

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

09:45
5
Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

10:00
7
Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

09:00
1
Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Analyse

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

09:30
2
OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

09:21
4
Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

08:40
De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

08:20
Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

08:00
3
Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

07:40
28
Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

07:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 33
Brentford Brentford 0-0 Fulham Fulham
Newcastle United Newcastle United 1-2 Bournemouth Bournemouth
Leeds United Leeds United 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Tottenham Tottenham 2-2 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 0-1 Manchester United Manchester United
Everton Everton 1-2 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 4-3 Sunderland Sunderland
Nottingham Forest Nottingham Forest 4-1 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City 2-1 Arsenal Arsenal
Crystal Palace Crystal Palace 21:00 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

Geert DL Geert DL over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" Geert DL Geert DL over Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten" Goro Goro over Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren" Joe Joe over 'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany Goro Goro over BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Antwerp: - FC BRUGES FC BRUGES over Union SG - Club Brugge: 2-1 Andreas2962 Andreas2962 over Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank zimbo zimbo over Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Hansje Hansje over Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved