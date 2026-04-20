Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

Nog één speeldag in de Eerste Amateurklasse van Voetbal Vlaanderen. En tot op heden staat alles nog steeds op een zakdoek helemaal aan de top. En zo kan er de komende week nog heel wat gebeuren met oog op het profvoetbal.

Eerste Amateurklasse

Sporting Hasselt had het niet onder de markt afgelopen weekend op bezoek bij Houtvenne, maar uiteindelijk werd wel met 0-1 gewonnen. En zo staat het team van Sam Kerkhofs en Rik Verheye op 90 minuten van de titel. Volgende week speelt het in eigen huis tegen Dessel Sport.

Knokke blijft aandringen. Zij wonnen hun voorlaatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis met 2-0, waardoor ze op een puntje van de Limburgers blijven. Knokke trekt volgende week naar Zelzate en kan zo de druk op de ketel houden.

Tweede Amateurklasse A

Een reeksje lager is in de Tweede Amateurklasse A het doek wél al gevallen. Het KVDO van Karl Vannieuwkerke en co ging in eigen huis met de billen bloot tegen Gullegem: 1-2. Daardoor is Mandel United nu ook officieel de kampioen.

Mandel United won zelf met 0-2 bij het HO Kalken van onder meer Tom Boudeweel. Wetteren verloor in dezelfde reeks met 4-2 bij Sparta Petegem, maar kan volgende week tegen KVDO zijn stekje in de eindronde helemaal veiligstellen.





Tweede Amateurklasse B

In de Tweede Amateurklasse B is het wél nog ongemeen spannend. KSK Heist en Londerzeel wonnen beiden hun wedstrijd en gaan zo met 62 punten naar de slotmatch. Het doelsaldo van Heist (+54) is wel veel beter dan dat van Londerzeel (+27), dus zij hebben alles in eigen handen.