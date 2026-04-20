Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

Aernout Van Lindt
Nog één speeldag in de Eerste Amateurklasse van Voetbal Vlaanderen. En tot op heden staat alles nog steeds op een zakdoek helemaal aan de top. En zo kan er de komende week nog heel wat gebeuren met oog op het profvoetbal.

Eerste Amateurklasse

Sporting Hasselt had het niet onder de markt afgelopen weekend op bezoek bij Houtvenne, maar uiteindelijk werd wel met 0-1 gewonnen. En zo staat het team van Sam Kerkhofs en Rik Verheye op 90 minuten van de titel. Volgende week speelt het in eigen huis tegen Dessel Sport.

Knokke blijft aandringen. Zij wonnen hun voorlaatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis met 2-0, waardoor ze op een puntje van de Limburgers blijven. Knokke trekt volgende week naar Zelzate en kan zo de druk op de ketel houden.

Tweede Amateurklasse A

Een reeksje lager is in de Tweede Amateurklasse A het doek wél al gevallen. Het KVDO van Karl Vannieuwkerke en co ging in eigen huis met de billen bloot tegen Gullegem: 1-2. Daardoor is Mandel United nu ook officieel de kampioen.

Mandel United won zelf met 0-2 bij het HO Kalken van onder meer Tom Boudeweel. Wetteren verloor in dezelfde reeks met 4-2 bij Sparta Petegem, maar kan volgende week tegen KVDO zijn stekje in de eindronde helemaal veiligstellen.

Tweede Amateurklasse B

In de Tweede Amateurklasse B is het wél nog ongemeen spannend. KSK Heist en Londerzeel wonnen beiden hun wedstrijd en gaan zo met 62 punten naar de slotmatch. Het doelsaldo van Heist (+54) is wel veel beter dan dat van Londerzeel (+27), dus zij hebben alles in eigen handen.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Mandel United Mandel United 28 62 18 8 2 53-21 32 W G G W G
2. KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende 28 58 18 4 6 51-25 26 V W W W G
3. RFC Wetteren RFC Wetteren 28 45 13 6 9 48-39 9 W W W W W
4. FC Lebbeke FC Lebbeke 28 45 13 6 9 36-35 1 V G V W V
5. SV Oostkamp SV Oostkamp 28 44 13 5 10 49-40 9 G V W V G
6. Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken 28 39 11 6 11 42-51 -9 V V V G W
7. KM Torhout KM Torhout 28 38 12 2 14 50-56 -6 W W W W V
8. Sp. Petegem Sp. Petegem 28 38 11 5 12 39-42 -3 G V W W V
9. KRC Harelbeke KRC Harelbeke 28 37 9 10 9 54-45 9 W V W W V
10. Zulte Waregem Zulte Waregem 28 33 7 12 9 53-49 4 V G G G W
11. KV Mechelen KV Mechelen 28 32 9 5 14 48-57 -9 W W W V W
12. Hamme VW Hamme VW 28 32 9 5 14 41-55 -14 W W V V V
13. SV Oudenaarde SV Oudenaarde 28 31 8 7 13 36-52 -16 G V V V W
14. Racing Club Gent Racing Club Gent 28 31 8 7 13 44-63 -19 V W V V V
15. KVK Westhoek KVK Westhoek 28 30 8 6 14 41-43 -2 V V V G G
16. FC Gullegem FC Gullegem 28 26 6 8 14 40-52 -12 V V V V W
2e amateurliga A

 Speeldag 29
SV Oostkamp SV Oostkamp - SV Oudenaarde SV Oudenaarde
KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende - FC Gullegem FC Gullegem
FC Lebbeke FC Lebbeke - KRC Harelbeke KRC Harelbeke
KV Mechelen KV Mechelen - Zulte Waregem Zulte Waregem
Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken 15:00 Mandel United Mandel United
Sp. Petegem Sp. Petegem 15:00 RFC Wetteren RFC Wetteren
KM Torhout KM Torhout 15:00 KVK Westhoek KVK Westhoek
Hamme VW Hamme VW 15:00 Racing Club Gent Racing Club Gent

