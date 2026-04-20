'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

FC Barcelona heeft een akkoord met Alessandro Bastoni. Ook op clubniveau groeien de Catalaanse grootmacht en Internazionale FC naar elkaar toe.

We schreven eerder al dat FC Barcelona concrete interesse heeft in Alessandro Bastoni. Al is de concurrentie niet min: ook Liverpool FC richt de pijlen op de 43-voudig Italiaans international.

MARCA weet echter dat de keuze van Bastoni op Barça is gevallen. De verdediger heeft een mondeling akkoord met de Catalaans grootmacht.

Mondeling akkoord

Op clubniveau zijn de onderhandelingen volop bezig. Inter wil zestig miljoen euro voor Bastoni. Barça kan dat bedrag simpelweg niét ophoesten. Al groeien beide partijen naar elkaar toe.

Hector Fort zal in de deal worden betrokken. Inter toont al langer interesse in de 19-jarige flankverdediger én staat open voor een constructie. Al zal Barça sowieso nog een deel van de transfersom moeten ophoesten.

Contract voor vier seizoenen ligt klaar



Behoudens verrassingen komt er binnenkort witte rook in het dossier. In Camp Nou ligt ondertussen een contract voor vier seizoenen klaar voor Bastoni.