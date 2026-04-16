'Barcelona richt pijlen op dure vogel die ook héél hoog op de verlanglijst van Liverpool staat'

FC Barcelona gaat zonder noemenswaardige ongelukken de Spaanse landstitel bijschrijven op het palmares. De Champions League-uitschakeling bracht echter aan het licht hoe kwetsbaar de Catalaanse defensie is. En daar wil Joan Laporta iets aan doen.

FC Barcelona botste in de kwartfinales van de Champions League op een uitgekookt Atlético Madrid. Niet Barça, maar Los Colchoneros nemen het in de halve finale op tegen Arsenal FC.

De Champions League-campagne in het algemeen zorgde ervoor dat er regelmatig vragen werden gesteld bij de defensieve kwetsbaarheid van Barça. Vooral in de omschakeling zijn de Catalanen te gemakkelijk te pakken.

Defensieve versterking is broodnodig

En daar wil de Catalaanse grootmacht deze zomer iets aan doen. De Spaanse en Italiaanse media weten dat de pijlen worden gericht op Alessandro Bastoni.

De 27-jarige Italiaan is één van de steunpilaren in de defensie bij Internazionale FC. Ondanks een lopend contract tot medio 2028 steekt de 43-voudig Italiaans international het niet onder stoelen of banken dat hij zijn geluk buiten De Laars wil beproeven.

Concurrentie van Liverpool FC



Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zeventig miljoen euro. En daar wringt het schoentje. Is Barça kapitaalkrachtig genoeg om Inter te overtuigen? Bovendien ligt er met Liverpool FC een kaper op de kust die iets minder naar de centen moet kijken.