Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Mika Godts gooit hoge ogen in de Nederlandse Eredivisie. De naam van de 20-jarige flankaanvaller prijkt op het verlanglijstjes van een hele resem Europese topclubs. Al lijkt een zomertransfer er niét te komen.

Manchester United en SSC Napoli voeren momenteel gesprekken met AFC Ajax over de transfer van Mika Godts. Besiktas JK deed zelfs een formeel bod, maar de Amsterdammers vonden vijftien miljoen euro véél te weinig.

Logisch: Godts is momenteel één van de meest gegeerde wingers. Behalve bovengenoemde clubs hebben ook Arsenal FC, FC Barcelona, AS Roma, VfB Stuttgart en Leeds United onze landgenoot in het vizier.

Véél te hoge vraagprijs

Mag Godts dromen van een zomertransfer naar een Europese topcompetitie? Het lijkt van… niet. Ajax heeft namelijk een waanzinnig hoog prijskaartje rond de nek van de tweevoudig Rode Duivel gehangen.

"Ik hoor dat Ajax zelfs aan zeventig miljoen euro denkt", klinkt het bij Mike Verweij (Ajax-watcher voor De Telegraaf, nvdr.) in Kick-Off Podcast. "Of dat overdreven is? Het is héél moeilijk om dat te bepalen."

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Godts momenteel op 25 miljoen euro. Al is het wél een feit dat de 20-jarige flankaanvaller een profiel heeft dat héél gegeerd is. En dus ook héél véél geld zal kosten.

In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

23:30
'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

