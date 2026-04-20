Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

Mika Godts gooit hoge ogen in de Nederlandse Eredivisie. De naam van de 20-jarige flankaanvaller prijkt op het verlanglijstjes van een hele resem Europese topclubs. Al lijkt een zomertransfer er niét te komen.

Manchester United en SSC Napoli voeren momenteel gesprekken met AFC Ajax over de transfer van Mika Godts. Besiktas JK deed zelfs een formeel bod, maar de Amsterdammers vonden vijftien miljoen euro véél te weinig.

Logisch: Godts is momenteel één van de meest gegeerde wingers. Behalve bovengenoemde clubs hebben ook Arsenal FC, FC Barcelona, AS Roma, VfB Stuttgart en Leeds United onze landgenoot in het vizier.

Véél te hoge vraagprijs

Mag Godts dromen van een zomertransfer naar een Europese topcompetitie? Het lijkt van… niet. Ajax heeft namelijk een waanzinnig hoog prijskaartje rond de nek van de tweevoudig Rode Duivel gehangen.

"Ik hoor dat Ajax zelfs aan zeventig miljoen euro denkt", klinkt het bij Mike Verweij (Ajax-watcher voor De Telegraaf, nvdr.) in Kick-Off Podcast. "Of dat overdreven is? Het is héél moeilijk om dat te bepalen."

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Godts momenteel op 25 miljoen euro. Al is het wél een feit dat de 20-jarige flankaanvaller een profiel heeft dat héél gegeerd is. En dus ook héél véél geld zal kosten.