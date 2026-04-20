'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

Nicolo Tresoldi gaat Club Brugge na amper één seizoen verlaten. Twee Italiaanse clubs strijden om de handtekening van de aanvaller.

"Ik was als kind al een enorme fan van AC Milan", liet Nicolo Tresoldi zich al ontvallen. "Het zou een droom zijn om ooit bij I Rossoneri te voetballen. Dus als ze bellen..."

Jawel, ze hebben gebeld. De geruchtenmolen maakte eerder al gewag van interesse van Milan. De Italiaanse media weten dat de onderhandelingen ondertussen zijn opgestart.

Italiaanse concurrentiestrijd

En Milan krijgt concurrentie uit eigen land. Ook SS Lazio is concreet voor Tresoldi. En ook de hoofdstedelingen hadden al verkennende gesprekken met Club Brugge.

De West-Vlamingen betaalden afgelopen zomer 7,5 miljoen euro om Tresoldi weg te halen bij Hannover 96. Na amper één seizoen lijkt de aanvaller te vertrekken.

Opnieuw de jackpot voor Club Brugge



Ondertussen is zijn marktwaarde verdubbeld. Transfermarkt schat dat Tresoldi vandaag zo'n dertien miljoen euro waard is. Maar voor dat bedrag is hij niét op te pikken in Brugge.