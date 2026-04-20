'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Nicolo Tresoldi gaat Club Brugge na amper één seizoen verlaten. Twee Italiaanse clubs strijden om de handtekening van de aanvaller.

"Ik was als kind al een enorme fan van AC Milan", liet Nicolo Tresoldi zich al ontvallen. "Het zou een droom zijn om ooit bij I Rossoneri te voetballen. Dus als ze bellen..."

Jawel, ze hebben gebeld. De geruchtenmolen maakte eerder al gewag van interesse van Milan. De Italiaanse media weten dat de onderhandelingen ondertussen zijn opgestart.

Italiaanse concurrentiestrijd

En Milan krijgt concurrentie uit eigen land. Ook SS Lazio is concreet voor Tresoldi. En ook de hoofdstedelingen hadden al verkennende gesprekken met Club Brugge.

De West-Vlamingen betaalden afgelopen zomer 7,5 miljoen euro om Tresoldi weg te halen bij Hannover 96. Na amper één seizoen lijkt de aanvaller te vertrekken. 

Opnieuw de jackpot voor Club Brugge


Ondertussen is zijn marktwaarde verdubbeld. Transfermarkt schat dat Tresoldi vandaag zo'n dertien miljoen euro waard is. Maar voor dat bedrag is hij niét op te pikken in Brugge.

In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

23:30
'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

22:30
Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

21:00
Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

Serie A

 Speeldag 33
Sassuolo Sassuolo 2-1 Como Como
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 0-1 Parma Parma
Napoli Napoli 0-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 1-1 Atalanta Atalanta
Cremonese Cremonese 0-0 Torino Torino
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 AC Milan AC Milan
Pisa Pisa 1-2 Genoa Genoa
Juventus Juventus 2-0 Bologna Bologna
Lecce Lecce 1-1 Fiorentina Fiorentina

