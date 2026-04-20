Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

Anan Khalaili was in de topper tussen Union SG en Club Brugge wederom één van de absolute uitblinkers. Is de 21-jarige Israëliër de beste van België op zijn positie? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Bjorn Meijer zal afgelopen nacht enkele keren zijn wakker geschoten. Anan Khalaili was een ware gesel voor de speler van Club Brugge.

Al kent ook Christof Tzolis de Israëliër. Khalaili zorgde er meermaals voor dat de Griek niet kon uitbreken. Het zegt veel over de (defensieve) discipline van de sterkhouder van Union SG.

Dure inkomende transfer

Verrassend: Union haalde Khalaili als aanvaller. Les Unionistes betaalden in 2024 6,5 miljoen euro om hem weg te halen bij Maccabi Haifa.

En dat is héél véél geld naar Brusselse normen. Vorig seizoen liep het vrij moeizaam voor Khalaili. Deze voetbaljaargang is hij uitgegroeid tot één van de sterkhouders.

Ruwe diamant met stijgende marktwaarde

Khalaili moet nog werken aan de efficiëntie, maar een ruwe diamant is hij zeker en vast. De beste van België op zijn positie? Dat zal zijn transfer moeten uitwijzen.





Transfermarkt schat zijn marktwaarde ondertussen al op achttien miljoen euro. Maar voor dat bedrag is hij niét op te halen in het Dudenpark.