Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

Heeft Club NXT Belgische voetbalgeschiedenis geschreven? Voor sommigen misschien niet, maar dat is te kort door de bocht. Real Madrid had een strafschoppenserie nodig om de UEFA Youth League op het palmares bij te schrijven.

Het moet gezegd: Club Brugge was in de eerste helft een maatje te klein voor Real Madrid. Het zegt héél véél dat de doelman de beste Bruggeling op het veld was.

De Madrileense voorsprong was dan ook niet meer dan logisch. Al was het eveneens de verdienst van de blauw-zwarte jonkies dat de partij aan de rust niét gespeeld was.

1-1 en strafschoppen

Na de koffie was Club NXT dan weer wél de evenknie van Real Madrid. Na een fraaie actie van Koren tikte Lund Jensen de gelijkmaker binnen, 1-1.

Diezelfde Koren had enkele minuten later dé kans op een blauw-zwarte voorsprong, maar de Madrileense doelman stond pal. Géén verlengingen, maar meteen strafschoppen.

Géén Belgische eindwinst, wél Belgische voetbalgeschiedenis



In de straschoppen miste blauw-zwart uiteindelijk twee keer. Real Madrid wint de UEFA Youth League. Geen Belgische voetbalgeschiedenis? Toch wel!