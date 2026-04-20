Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

Manuel Gonzalez
| 10 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Heeft Club NXT Belgische voetbalgeschiedenis geschreven? Voor sommigen misschien niet, maar dat is te kort door de bocht. Real Madrid had een strafschoppenserie nodig om de UEFA Youth League op het palmares bij te schrijven.

Het moet gezegd: Club Brugge was in de eerste helft een maatje te klein voor Real Madrid. Het zegt héél véél dat de doelman de beste Bruggeling op het veld was.

De Madrileense voorsprong was dan ook niet meer dan logisch. Al was het eveneens de verdienst van de blauw-zwarte jonkies dat de partij aan de rust niét gespeeld was.

1-1 en strafschoppen

Na de koffie was Club NXT dan weer wél de evenknie van Real Madrid. Na een fraaie actie van Koren tikte Lund Jensen de gelijkmaker binnen, 1-1.

Diezelfde Koren had enkele minuten later dé kans op een blauw-zwarte voorsprong, maar de Madrileense doelman stond pal. Géén verlengingen, maar meteen strafschoppen.

Géén Belgische eindwinst, wél Belgische voetbalgeschiedenis


In de straschoppen miste blauw-zwart uiteindelijk twee keer. Real Madrid wint de UEFA Youth League. Geen Belgische voetbalgeschiedenis? Toch wel!

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Real Madrid

Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

21:40
19:20
21:20
20:40
1
19:40
2
20:20
20:00
2
16:31
9
19:00
18:40
18:20
18:00
6
16:45
17:30
3
17:00
2
13:30
16
16:00
1
15:30
14:30
1
15:00
1
14:15
1
14:00
13:11
40
10:30
1
11:00
23
09:45
5
13:00
5
12:40
12:20
2
12:00
5
11:40
11:20
1
09:30
2
11:40
2
08:20
08:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 33
Real Mallorca Real Mallorca 21/04 Valencia CF Valencia CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 21/04 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 21/04 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 21/04 Alaves Alaves
Real Sociedad Real Sociedad 22/04 Getafe Getafe
Barcelona Barcelona 22/04 Celta De Vigo Celta De Vigo
Elche CF Elche CF 22/04 Atlético Madrid Atlético Madrid
Levante Levante 23/04 Sevilla Sevilla
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23/04 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Real Oviedo Real Oviedo 23/04 Villarreal Villarreal

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden Vital Verheyen Vital Verheyen over Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund Sebstyle Sebstyle over Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes" Vital Verheyen Vital Verheyen over Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank Standard 2.0 Standard 2.0 over Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby Vital Verheyen Vital Verheyen over BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België Don Bozhinov Don Bozhinov over Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals roeienongt roeienongt over Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière" Dirk1897 Dirk1897 over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved