Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

De evolutie van het hedendaagse voetbal staat niet stil. Binnenkort komt daar mogelijk ook een nieuwe buitenspelregel bij. Deze wordt momenteel getest in de Canadese competitie.

In de Canadese competitie speelden HFX Wanderers en Pacific FC zaterdagavond lokale tijd 2-2 gelijk. Pacific FC kon in minuut 98 nog de gelijkmaker via Bul Juach op het bord zetten.

Nieuwe buitenspelregel

Het winnende doelpunt in het absolute slot was niet eens het meest memorabele moment van de wedstrijd. Dat moment kwam er al in de eerste helft toen Alejandro Diaz Pacific FC op voorsprong zette met een doelpunt dat geen buitenspel was...

Diaz stond duidelijk achter de laatste verdediger, maar dat is volgens de nieuwe regels niet meteen buitenspel. Volgens de zogenoemde "daglicht-buitenspelregel" staat een speler pas buitenspel wanneer er "daglicht" te zien is tussen hem en de laatste verdediger.

Arsène Wenger als brein achter nieuwe regel

Het idee komt uit de handen van Arsène Wenger. De ex-coach van onder meer Arsenal is nu aan de slag bij de FIFA. Of de nieuwe regel wereldwijd ingevoerd zal worden, is nog af te wachten. Het testprogramma is nog lopende in de Canadese competitie.



Het zal in ieder geval voor veel ophef zorgen. De nieuwe buitenspelregel zal meteen een grote verandering zijn. Indien het project een positief advies krijgt, zien we de regel binnen enkele jaren ook in België verschijnen.