'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

Adriano Bertaccini moet vrezen voor zijn plaats bij RSC Anderlecht. Het seizoen van de aanvaller verloopt niet vlekkeloos. Maar de kans bestaat dat hij volgend seizoen helemaal uit beeld zal verdwijnen.

Adriano Bertaccini scoorde vindt eindelijk opnieuw de weg naar doel. De voorbije maanden worstelde de aanvaller echter met zichzelf én met zijn vormpeil.

La Dernière Heure weet dat de nieuwe paars-witte directie die analyse ondertussen ook gemaakt heeft. Met een transfersom van vijf miljoen euro was Bertaccini de duurste zomeraanwinst van Anderlecht. Dat bedrag kon de aanvaller echter niet rechtvaardigen.

RSC Anderlecht wil andere profielen in de aanval

Het blijft in het Lotto Park wachten op de filosifie van de nieuwe sportief directeur, maar de paars-witte directie is van mening dat de aanvalslinie moet worden hertekend. Versta: andere profielen dan dat van de Italobelg.

In dat opzicht zal Danylo Sikan in het tussenseizoen zijn kans krijgen. Maar dat is niet alles. Met Keisuke Goto heeft Anderlecht een ander ijzer in het vuur. Zelfs een terugkeer van Romelu Lukaku is nog steeds niet uitgesloten. Al lijkt het prijskaartje van Big Rom (nog) te hoog.

Als één en één ook effectief twee wordt lijkt de kans niet onbestaande dat Bertaccini geen plaats meer heeft in de paars-witte kleedkamer. En dan dringt een transfer of uitleenbeurt zich op.