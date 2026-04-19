Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

Union SG heeft een stapje gezet richting titel door in eigen huis met 2-1 te winnen van Club Brugge. Maar er zijn natuurlijk nog zeven speeldagen en dus kan er de komende weken nog veel gebeuren. Te beginnen met de midweekspeeldag die er snel aan zit te komen.

Union SG en Club Brugge waren hun Champions' Play-offs begonnen met twee overwinningen. Daardoor staan ze nog verder voor in de stand op STVV en de rest. Als het een tweestrijd zou gaan worden, dan heeft Union dit weekend een geweldige zaak gedaan.

Door de 2-1 overwinning tegen Club Brugge is de voorsprong vier punten geworden. "We mogen niet veel meer weggeven", aldus Romeo Vermant meteen na de pijnlijke nederlaag van de Bruggelingen in het Dudenpark.

Wie wordt kampioen: Club Brugge, Union SG of een derde hond?

Het titeldebat is dus zeker nog voer voor discussie. Er kan de komende zeven wedstrijden nog veel kunnen gebeuren. En dus is de vraag ook stilaan wat u denkt van de titelstrijd. Wordt het Union SG, Club Brugge of toch nog iemand anders?

Tot dusver was Club Brugge steevast de favoriet. In alle polls die we de voorbije weken deden, kwamen ze altijd met meer dan 50 procent van de stemmen uit als favoriet, terwijl Union SG het moest doen met gemiddeld 35 procent van de stemmen.



Gaat dat veranderen na de clash tussen beide titelfavorieten? Dat willen we graag van u weten, dus geef ook deze week uw mening en dan kunnen we de percentages doorheen de weken blijven bekijken en vergelijken. Uw mening telt, eens te meer!