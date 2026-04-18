Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

Het is niet lang zoeken naar de spelers die voor Anderlecht de klus klaarden. Cvetkovic en Bertaccini maakten de doelpunten die de uitwedstrijd bij KV Mechelen deden kantelen.

Een verklaring voor hun grote impact had Mihajlo Cvetkovic niet meteen. "Ik weet niet hoe het komt dat de invallers weer het verschil maken. Ik bereid me elke wedstrijd goed voor. Als je voetballer bent, moet je elk moment klaar zijn. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik heb al eens na negen seconden gescoord en uit bij Standard scoorde ik ook snel."

Zaterdagavond scoorde de Serviër bij zijn tweede baltoets en Adriano Bertaccini zorgde voor de 1-2. "Natuurlijk vierde ik met Adriano. Hij is een goede kerel en een goede speler. Hij moet hier nu vertrouwen uit tanken. Van op de bank plaatsnemen naar matchwinnaar: ik weet niet hoe hij met alle emoties omgaat. We pushen elkaar om het beter te doen. Ik ga mijn man van de match-trofee bij de teammanager laten."

Anderlecht destabiliseert KVM in laatste halfuur

"Het zijn de spelers die erin komen die het verschil maken", trapte trainer Jérémy Taravel een open deur in. "Dat is een goede zaak. De instructies werden meer gevolgd, waardoor we meer verticaal speelden en we Mechelen meer konden destabiliseren. We mogen wel niet elke wedstrijd zo'n eerste helft meemaken", was hij toch niet blind voor het mindere spel voor rust.

Bertaccini heeft nu twee keer op rij als invaller Anderlecht aan een doelpunt beholpen. Is hij nu de nieuwe supersub? "Neen, ik geef Bertaccini niet per se de stempel van supersub. Elke match is anders. Dit is goed voor zijn vertrouwen." Of hij basisspeler is of niet, is iets voor de staf om mee om te gaan. Voor hem is het iets emotioneel."

Transferprijs Bertaccini

Een deel van de reden waarom het zo emotioneel is voor Bertaccini, is omdat hij ook een transferprijs van 5 miljoen euro met zich meedraagt. Dan zou je wel een status als basisspeler verwachten. In elk geval zit hij nu een pak beter in zijn vel dan x aantal weken geleden.