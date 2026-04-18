Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

Kevin Vanbuggenhout
Het is niet lang zoeken naar de spelers die voor Anderlecht de klus klaarden. Cvetkovic en Bertaccini maakten de doelpunten die de uitwedstrijd bij KV Mechelen deden kantelen.

Een verklaring voor hun grote impact had Mihajlo Cvetkovic niet meteen. "Ik weet niet hoe het komt dat de invallers weer het verschil maken. Ik bereid me elke wedstrijd goed voor. Als je voetballer bent, moet je elk moment klaar zijn. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik heb al eens na negen seconden gescoord en uit bij Standard scoorde ik ook snel."

Zaterdagavond scoorde de Serviër bij zijn tweede baltoets en Adriano Bertaccini zorgde voor de 1-2. "Natuurlijk vierde ik met Adriano. Hij is een goede kerel en een goede speler. Hij moet hier nu vertrouwen uit tanken. Van op de bank plaatsnemen naar matchwinnaar: ik weet niet hoe hij met alle emoties omgaat. We pushen elkaar om het beter te doen. Ik ga mijn man van de match-trofee bij de teammanager laten."

Anderlecht destabiliseert KVM in laatste halfuur

"Het zijn de spelers die erin komen die het verschil maken", trapte trainer Jérémy Taravel een open deur in. "Dat is een goede zaak. De instructies werden meer gevolgd, waardoor we meer verticaal speelden en we Mechelen meer konden destabiliseren. We mogen wel niet elke wedstrijd zo'n eerste helft meemaken", was hij toch niet blind voor het mindere spel voor rust.

Bertaccini heeft nu twee keer op rij als invaller Anderlecht aan een doelpunt beholpen. Is hij nu de nieuwe supersub? "Neen, ik geef Bertaccini niet per se de stempel van supersub. Elke match is anders. Dit is goed voor zijn vertrouwen." Of hij basisspeler is of niet, is iets voor de staf om mee om te gaan. Voor hem is het iets emotioneel."

Transferprijs Bertaccini

Een deel van de reden waarom het zo emotioneel is voor Bertaccini, is omdat hij ook een transferprijs van 5 miljoen euro met zich meedraagt. Dan zou je wel een status als basisspeler verwachten. In elk geval zit hij nu een pak beter in zijn vel dan x aantal weken geleden.  

Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo Reactie

De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden" Reactie

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen" Reactie

Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï Reactie

Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 13:30 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

