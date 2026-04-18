RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RWDM heeft zijn seizoen in mineur afgesloten na een nederlaag op het veld van KV Kortrijk. De Brusselaars konden niet stunten en eindigen zo op een degradatieplaats. Toch is dat verhaal nog niet afgelopen.

De opdracht was nochtans duidelijk: minstens een punt pakken. Maar al vroeg liep het fout, met twee tegengoals in het openingskwartier. Een late reactie leverde nog spanning op, maar echt overtuigen deden de Molenbekenaars niet meer.

“Dit is heel pijnlijk. Niemand had dit verwacht aan het begin van het seizoen”, reageerde Mats Lemmens na afloop bij Het Nieuwsblad. “Er is veel gebeurd dit jaar, maar dat mag geen excuus zijn. Het moet op het veld gebeuren.”

Volgens hem typeerde de wedstrijd perfect het seizoen. “We maken het onszelf te moeilijk door opnieuw vroeg achter te komen. De mentaliteit was er wel altijd, maar we hebben het ons te vaak zelf lastig gemaakt.”

RWDM Brussels gaat via juridische procedures proberen gelijk te halen

Ook aanvoerder Ilyes Ziani zag dezelfde problemen terugkeren. “Dit was een weerspiegeling van ons seizoen. We vechten terug, maar maken opnieuw fouten, bijvoorbeeld bij stilstaande fases.”


Toch is het verhaal nog niet helemaal geschreven. RWDM hoopt via juridische weg alsnog het behoud af te dwingen en maandag wacht bovendien een belangrijke uitspraak voor de rechtbank. RWDM trekt de quota van de belofenploegen ook voor de rechtbank. En maandag komt er een uitspraak over de faillissementaanvraag van ex-CEO Gauthier Ganaye.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
RWDM Brussels

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

Snipergoal Snipergoal over Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!" FCB vo altijd FCB vo altijd over Na nieuwe triomf voor Club NXT: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in Charly Charly over Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest" FCB vo altijd FCB vo altijd over Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..." Artevelde Artevelde over KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029 Sv1978 Sv1978 over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over "Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany Soloria Soloria over Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved