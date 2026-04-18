RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

RWDM heeft zijn seizoen in mineur afgesloten na een nederlaag op het veld van KV Kortrijk. De Brusselaars konden niet stunten en eindigen zo op een degradatieplaats. Toch is dat verhaal nog niet afgelopen.

De opdracht was nochtans duidelijk: minstens een punt pakken. Maar al vroeg liep het fout, met twee tegengoals in het openingskwartier. Een late reactie leverde nog spanning op, maar echt overtuigen deden de Molenbekenaars niet meer.

“Dit is heel pijnlijk. Niemand had dit verwacht aan het begin van het seizoen”, reageerde Mats Lemmens na afloop bij Het Nieuwsblad. “Er is veel gebeurd dit jaar, maar dat mag geen excuus zijn. Het moet op het veld gebeuren.”

Volgens hem typeerde de wedstrijd perfect het seizoen. “We maken het onszelf te moeilijk door opnieuw vroeg achter te komen. De mentaliteit was er wel altijd, maar we hebben het ons te vaak zelf lastig gemaakt.”

RWDM Brussels gaat via juridische procedures proberen gelijk te halen

Ook aanvoerder Ilyes Ziani zag dezelfde problemen terugkeren. “Dit was een weerspiegeling van ons seizoen. We vechten terug, maar maken opnieuw fouten, bijvoorbeeld bij stilstaande fases.”



Toch is het verhaal nog niet helemaal geschreven. RWDM hoopt via juridische weg alsnog het behoud af te dwingen en maandag wacht bovendien een belangrijke uitspraak voor de rechtbank. RWDM trekt de quota van de belofenploegen ook voor de rechtbank. En maandag komt er een uitspraak over de faillissementaanvraag van ex-CEO Gauthier Ganaye.