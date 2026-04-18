Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden"

Na drie speeldagen is Racing Genk nog de enige ploeg in de Europe Play Offs zonder nederlaag. Door de overwinning op het veld van Westerlo klimmen de Limburgers opnieuw naar de leiding zelfs.

Moeilijke eerste helft

Na drie wedstrijden heeft Genk een mooi tussentijds rapport van 7 op 9 in de Europe Play Offs. En dat is nodig om aan de leiding te blijven en straks te kunnen strijden voor het laatste Europese ticket. Vorige week werd er immers niet gewonnen van OHL en zag Westerlo zijn kans om over Genk te springen in de stand.

Zonder al te veel te schitteren zette Genk zaterdagavond orde op zaken in het Westelse Kuipje. "Na een moeilijke eerste helft", moest ook Genk-trainer Nicky Hayen toegeven; "In de tweede helft waren we de eerst 20-25 minuten zeker beter met meer dominantie en meer druk naar voren. Daardoor scoren we ook twee keer", oordeelde Hayen.

Discutabele tegengoal

Toch werd het nog spannend na een snelle aansluitingstreffer van Westerlo. "Ze hernamen het spel snel na een fout van Karetsas maar volgens mij was dat zelfs geen fout", vond Hayen. Ook zijn speler Matte Smets trad hem niet veel later bij wanneer hij het relaas van de wedstrijd aan ons deed.

Toch lukte het Genk ondanks het nerveuze slot om de wedstrijd over de streep te trekken. "Tegen een Westerlo thuis en in vorm, dan moet je gewoon blij zijn dat je de drie punten mee kan nemen.", aldus Hayen.



Intensiteit

Iets dat vorige week niet het geval was, thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Na een 0-0 gelijkspel kreeg Genk een fluitconcert van de eigen fans in de Cegeka Arena. "De intensiteit was er nu zeker wel", vergeleek Hayen de prestatie van zijn team nu met vorige week. "Als je dat kan combineren met goed voetbal, is er veel mogelijk. En dat moet de standaard worden, niet enkel vandaag maar elke wedstrijd."

Het hoogst mogelijke voor Racing Genk is dat laatste Europese ticket pakken, daarvoor moeten ze om te beginnen de Europe Play Offs winnen. "Er zijn nog 7 wedstrijden te gaan. We willen ze allemaal winnen", besluit Nicky Hayen gretig.