Reactie Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden"

Jelle Heyman vanuit 't Kuipje
Na drie speeldagen is Racing Genk nog de enige ploeg in de Europe Play Offs zonder nederlaag. Door de overwinning op het veld van Westerlo klimmen de Limburgers opnieuw naar de leiding zelfs.

Moeilijke eerste helft

Na drie wedstrijden heeft Genk een mooi tussentijds rapport van 7 op 9 in de Europe Play Offs. En dat is nodig om aan de leiding te blijven en straks te kunnen strijden voor het laatste Europese ticket. Vorige week werd er immers niet gewonnen van OHL en zag Westerlo zijn kans om over Genk te springen in de stand.

Zonder al te veel te schitteren zette Genk zaterdagavond orde op zaken in het Westelse Kuipje. "Na een moeilijke eerste helft", moest ook Genk-trainer Nicky Hayen toegeven; "In de tweede helft waren we de eerst 20-25 minuten zeker beter met meer dominantie en meer druk naar voren. Daardoor scoren we ook twee keer", oordeelde Hayen.

Discutabele tegengoal

Toch werd het nog spannend na een snelle aansluitingstreffer van Westerlo. "Ze hernamen het spel snel na een fout van Karetsas maar volgens mij was dat zelfs geen fout", vond Hayen. Ook zijn speler Matte Smets trad hem niet veel later bij wanneer hij het relaas van de wedstrijd aan ons deed.

Toch lukte het Genk ondanks het nerveuze slot om de wedstrijd over de streep te trekken. "Tegen een Westerlo thuis en in vorm, dan moet je gewoon blij zijn dat je de drie punten mee kan nemen.", aldus Hayen.

Lees ook... Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

Intensiteit

Iets dat vorige week niet het geval  was, thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Na een 0-0 gelijkspel kreeg Genk een fluitconcert van de eigen fans in de Cegeka Arena. "De intensiteit was er nu zeker wel", vergeleek Hayen de prestatie van zijn team nu met vorige week. "Als je dat kan combineren met goed voetbal, is er veel mogelijk. En dat moet de standaard worden, niet enkel vandaag maar elke wedstrijd."

Het hoogst mogelijke voor Racing Genk is dat laatste Europese ticket pakken, daarvoor moeten ze om te beginnen de Europe Play Offs winnen. "Er zijn nog 7 wedstrijden te gaan. We willen ze allemaal winnen", besluit Nicky Hayen gretig.

Meer nieuws

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo Reactie

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

23:40
El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen" Reactie

El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

21:42
Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï Reactie

Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï

21:20
Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

20:14
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Reactie

Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

23:51
Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

22:30
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51
De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

23:00
Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

22:00
2
Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

21:40
Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

20:20
Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

21:20
Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

21:00
1
Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

20:30
'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

20:00
🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

19:30
'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

19:00
Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

18:30
KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

14:00
LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

11:26
Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

17:56
Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

18:00
Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

17:30
OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

17:00
Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

12:00
Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

16:30
Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

16:00
Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

15:30
Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

15:00
Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

14:30
Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

09:30
Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

13:00
Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

13:30
1
De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

12:30
6
Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

11:30
3
LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

10:45

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

