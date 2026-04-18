🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

Vreemde taferelen in de Aziatische Champions League. De wedstrijd tussen Al-Ahli en het Maleisische Johor Darul Ta'zim ontspoorde vrijdag helemaal. Onze landgenoot Matteo Dams (afgebeeld) zag het vanaf de eerste rij (vanaf de bank) gebeuren.

Beide teams namen het tegen elkaar op in de kwartfinales van het toernooi. In de 37ste minuut ging het helemaal mis. Ali Majrashi (Al-Ahli) wilde de bal spectaculair wegtrappen met een omhaal, maar trapte vol in het aangezicht van Jairo da Silva van Johor Darul Ta’zim. Het leverde Majrashi rood op.

Die laatste bleef aangeslagen op het veld liggen. Een andere speler ging neer na een duw. De chaos was compleet. Bij Johor Darul Ta’zim waren ze ondertussen bezorgd om Jairo da Silva, die nog steeds geen verzorging kreeg.

Een hersenschudding en een gehechte lip

Ignacio Insa, de kapitein van Johor Darul Ta’zim, had er genoeg van en nam de vlag van de lijnrechter af. Daarna sprintte hij naar de hulpverleners langs het veld en deelde hij zowaar een trap uit aan een van hen.

Daarna liep hij naar zijn ploegmaat met de draagberrie. Het leverde ongezien beelden die de wereld rondgingen. Jairo da Silva werd daarna afgevoerd. De club kwam daarna op X met meer nieuws over zijn toestand.

De speler liep een herschudding op en onderging verschillende scans in het ziekenhuis. Hij werd ook gehecht aan de lip. Oh ja, een tienkoppig Ah-Ahli won de wedstrijd met 2-1 en stoot zo door naar de halve finales. Matteo Dams kwam niet in actie.





