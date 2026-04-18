Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

Benito Raman had ooit in de MLS kunnen tekenen. In een interview met Café Constant legde hij uit waarom hij uiteindelijk niet naar de VS trok.

Wat brengt de toekomst voor Benito Raman? De ex-spits van... pakweg de helft van de clubs uit 1A is einde contract bij KV Mechelen, en er moet binnenkort een beslissing vallen over een verlenging. De club beschikt over een optie om Raman nog een jaar te behouden.

Benito Raman had het daarover in een interview in de podcast Café Constant. "Ik zou heel graag nog jaren in Mechelen spelen, maar er is ook het financiële plaatje dat meeweegt", klinkt het. "Ik zie mezelf hier geen drie jaar meer blijven."

Benito Raman miste de MLS door een lied

Als hij over geld spreekt, is het misschien omdat de voormalige goalgetter van Schalke 04 en Samsunspor opnieuw naar het buitenland lonkt. Op zijn 31e kan er nog een laatste lucratief aanbod komen. Ooit had de ex-Rode Duivel naar de MLS kunnen trekken... maar die transfer sprong om verrassende redenen af.

"Een paar jaar geleden had ik een kans... maar Dante Vanzeir heeft het me moeilijk gemaakt", lacht Benito Raman. De ex-spits van de NY Red Bulls werd gesanctioneerd voor racistische uitlatingen, waardoor clubs blijkbaar extra voorzichtig werden met Belgische spelers.

"Men vroeg me of ik wel degelijk een bepaald lied had meegezongen... De gesprekken liepen op niets uit", vat de speler van KV Mechelen samen. Dat lied is natuurlijk "Alle boeren zijn homos", een anti-Brugse, als homofoob bestempelde slogan die Raman zong toen hij bij AA Gent speelde - en die Gentse én Anderlecht-supporters inzetten zodra Raman hun pad kruist...