Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Benito Raman had ooit in de MLS kunnen tekenen. In een interview met Café Constant legde hij uit waarom hij uiteindelijk niet naar de VS trok.

Wat brengt de toekomst voor Benito Raman? De ex-spits van... pakweg de helft van de clubs uit 1A is einde contract bij KV Mechelen, en er moet binnenkort een beslissing vallen over een verlenging. De club beschikt over een optie om Raman nog een jaar te behouden.

Benito Raman had het daarover in een interview in de podcast Café Constant. "Ik zou heel graag nog jaren in Mechelen spelen, maar er is ook het financiële plaatje dat meeweegt", klinkt het. "Ik zie mezelf hier geen drie jaar meer blijven."

Benito Raman miste de MLS door een lied

Als hij over geld spreekt, is het misschien omdat de voormalige goalgetter van Schalke 04 en Samsunspor opnieuw naar het buitenland lonkt. Op zijn 31e kan er nog een laatste lucratief aanbod komen. Ooit had de ex-Rode Duivel naar de MLS kunnen trekken... maar die transfer sprong om verrassende redenen af.

"Een paar jaar geleden had ik een kans... maar Dante Vanzeir heeft het me moeilijk gemaakt", lacht Benito Raman. De ex-spits van de NY Red Bulls werd gesanctioneerd voor racistische uitlatingen, waardoor clubs blijkbaar extra voorzichtig werden met Belgische spelers.

"Men vroeg me of ik wel degelijk een bepaald lied had meegezongen... De gesprekken liepen op niets uit", vat de speler van KV Mechelen samen. Dat lied is natuurlijk "Alle boeren zijn homos", een anti-Brugse, als homofoob bestempelde slogan die Raman zong toen hij bij AA Gent speelde - en die Gentse én Anderlecht-supporters inzetten zodra Raman hun pad kruist...

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Benito Raman

Meer nieuws

Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

14:30
1
1
5
8
1
8
4
9
8
4
7
24
2
1
6
8
1
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 0-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18:15 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18:15 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

JVD002 JVD002 over Antwerp - OH Leuven: 0-0 Sedona Sedona over Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend cartman_96 cartman_96 over Op z'n Belgisch: vandaag ontknoping in tweede klasse, maar beslissing pas binnen twee weken FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..." Jacques1963. Jacques1963. over Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen GertjeFCB GertjeFCB over Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler Sedona Sedona over Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..." Sedona Sedona over RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Na nieuwe triomf voor Club NXT: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved