Rik De Mil schudt deze speler van KAA Gent zéér stevig wakker

KAA Gent verloor op speeldag 2 van de Champions' Play-offs van RSC Anderlecht. Het werd 3-1 voor paars-wit, in een wedstrijd waar veel meer inzat voor de Buffalo's. Rik De Mil verwacht beter van Gent.

Gent kwam na zo'n 22 minuten spelen op voorsprong via een strafschop van Wilfried Kanga. De bezoekers hielden lang stand en leken op weg naar een driepunter. Maar Gent gaf de zege in het slotkwartier alsnog uit handen.

Yari Verschaeren, Tristan Degreef en Adriano Bertaccini draaiden de achterstand om in een 3-1-zege. Anderlecht kreeg daarbij de hulp van Daiki Hashioka, die in de fout ging bij 2-1 en de 3-1.

De Mil verwacht beter van Hashioka

Gent-coach Rik De Mil sprak alles goed door met zijn ploeg én Hashioka. "Wij doen in de eerste plaats altijd een groepsanalyse, waar we de zaken open en eerlijk bespreken", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb het gehad over de kansen die we moeten afmaken. Daarnaast heb ik gesproken over de intensiteit van de invallers die hoger mag zijn. Ook kwamen die individuele fouten van Daiki aan bod. Ik verwacht beter van iemand die de nodige ervaring heeft", aldus De Mil, die daarna wel lof over had voor de Japanner.



"Nadien heb ik nog een individueel gesprek met Daiki gehad. Om te kijken hoe het mentaal met hem is. En daaruit blijkt dat hij ongelooflijk sterk is. Hij heeft ontzettend goed getraind deze week en wil die ontgoocheling van zich af spelen. En dan is de zaak voor mij ook gesloten." Dat is duidelijk.