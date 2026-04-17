Rik De Mil schudt deze speler van KAA Gent zéér stevig wakker

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1886

KAA Gent verloor op speeldag 2 van de Champions' Play-offs van RSC Anderlecht. Het werd 3-1 voor paars-wit, in een wedstrijd waar veel meer inzat voor de Buffalo's. Rik De Mil verwacht beter van Gent.

Gent kwam na zo'n 22 minuten spelen op voorsprong via een strafschop van Wilfried Kanga. De bezoekers hielden lang stand en leken op weg naar een driepunter. Maar Gent gaf de zege in het slotkwartier alsnog uit handen.

Yari Verschaeren, Tristan Degreef en Adriano Bertaccini draaiden de achterstand om in een 3-1-zege. Anderlecht kreeg daarbij de hulp van Daiki Hashioka, die in de fout ging bij 2-1 en de 3-1.

De Mil verwacht beter van Hashioka

Gent-coach Rik De Mil sprak alles goed door met zijn ploeg én Hashioka. "Wij doen in de eerste plaats altijd een groepsanalyse, waar we de zaken open en eerlijk bespreken", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb het gehad over de kansen die we moeten afmaken. Daarnaast heb ik gesproken over de intensiteit van de invallers die hoger mag zijn. Ook kwamen die individuele fouten van Daiki aan bod. Ik verwacht beter van iemand die de nodige ervaring heeft", aldus De Mil, die daarna wel lof over had voor de Japanner.


"Nadien heb ik nog een individueel gesprek met Daiki gehad. Om te kijken hoe het mentaal met hem is. En daaruit blijkt dat hij ongelooflijk sterk is. Hij heeft ontzettend goed getraind deze week en wil die ontgoocheling van zich af spelen. En dan is de zaak voor mij ook gesloten." Dat is duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Daiki Hashioka
Rik De Mil

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 18/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 18/04 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18/04 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18/04 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

fierce fierce over DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door fierce fierce over 'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken' roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Jong talent van Club Brugge wil de Ballon d'Or winnen: "Sommigen lachen als ik dat zeg..." fierce fierce over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' fierce fierce over Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen' Stefaan_82 Stefaan_82 over Na nieuwe triomf voor Club NXT: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in Stefaan_82 Stefaan_82 over UEFA Youth League: dit wordt de loodzware tegenstander van Club Brugge in de finale The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis JaKu JaKu over Niet enkel Tzolis: 'Club Brugge mikt op (meer dan) 40 miljoen euro voor goudhaantje' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved