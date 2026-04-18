Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï

Westerlo was met een perfect rapport van 6 op 6 aan de Europe Play Offs begonnen. Thuis tegen Racing Genk kwam er aan dat perfecte rapport een einde na een 1-2 nederlaag.

Geen leider meer

Door de nederlaag heeft Westerlo ook de leiding van het klassement in de Europe Play Offs opnieuw moeten afstaan aan Racing Genk. De Kemphanen volgen echter op slechts 2 punten van de nieuwe leider en geven zich zeker niet gewonnen.

"Het is nog maar de derde wedstrijd in de play offs, niet de negende", vertelt Charaï voor de camera van DAZN na de wedstrijd. "Er zijn er nog zeven te gaan, Er is niets gebeurd", was hij verrassend positief na de partij.

Details

Geen al te grote teleurstelling dus bij Charaï die zijn ploeg tenonder zag gaan na twee doelpunten snel na elkaar van RC Genk in de tweede helft. "Een gelijkspel was misschien niet onverdiend geweest maar daarvoor moest het beter aan de bal bij ons. Het was een vrij gesloten wedstrijd maar ze scoren tweemaal na balverlies van ons."

En daar wringt dan toch wel een beetje het schoentje bij de trainer van Westerlo: "Dat is normaal één van onze beste punten: de bal monopoliseren. We gaan tweemaal in de fout bij balverlies. Genk heeft de kwaliteit in de kern om in de omschakeling het verschil te maken."



"We hebben tot het einde meegedaan om de wedstrijd naar ons toe te trekken maar het mocht niet zijn", ging Charaï verder. "De details maakten niet voor de eerste keer het verschil en daar moeten we op blijven werken."