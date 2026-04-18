Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

De kop is eraf voor Royal Antwerp FC. Het heeft zijn eerste zege beet in de play-offs. Tegen OH Leuven werd het 2-0. Joseph Oosting zag dat het goed was.

Antwerp kreeg daarbij wel wat hulp van de bezoekers. Nog voor het halfuur liep Óscar Gil tegen twee gele kaarten aan. OHL moest daardoor al vroeg met een man minder verder. We gingen toch rusten met 0-0, ondanks het nodige Leuvense gevaar. Een treffer van Janssen werd teruggedraaid voor offside.

Na de pauze buitte Antwerp het numerieke overwicht wél uit. Xander Dierckx kopte binnen. OHL liep daarna tegen een tweede rode kaart aan via Birger Verstraete. Het bleef bibberen, tot Youssef Hamdaoui in het absolute slot de zege veiligstelde: 2-0.

Oosting zag OHL een muur optrekken

Antwerp-coach Joseph Oosting was een tevreden man. "We zijn blijven pushen en dat vind ik goed", klinkt het bij Sporza. "Het is niet makkelijk als je tegen tien man moet spelen, laat staan negen. Kom er maar eens doorheen, ze trokken een muur op."

"Uiteindelijk viel die 2-0 dan toch", zag Oosting. "Wij willen graag meedoen en dan moet je wedstrijden winnen. Het is heel prettig dat die twee jonge gasten ons naar de overwinning koppen en schieten."

Charleroi verloor van Standard en daardoor schuift Antwerp door de zege tegen OHL op naar plek vier. Op de volgende speeldag trekt stamnummer één naar Standard, het nummer twee in de Europe Play-offs.