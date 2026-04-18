Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 2 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kop is eraf voor Royal Antwerp FC. Het heeft zijn eerste zege beet in de play-offs. Tegen OH Leuven werd het 2-0. Joseph Oosting zag dat het goed was.

Antwerp kreeg daarbij wel wat hulp van de bezoekers. Nog voor het halfuur liep Óscar Gil tegen twee gele kaarten aan. OHL moest daardoor al vroeg met een man minder verder. We gingen toch rusten met 0-0, ondanks het nodige Leuvense gevaar. Een treffer van Janssen werd teruggedraaid voor offside.

Na de pauze buitte Antwerp het numerieke overwicht wél uit. Xander Dierckx kopte binnen. OHL liep daarna tegen een tweede rode kaart aan via Birger Verstraete. Het bleef bibberen, tot Youssef Hamdaoui in het absolute slot de zege veiligstelde: 2-0.

Oosting zag OHL een muur optrekken

Antwerp-coach Joseph Oosting was een tevreden man. "We zijn blijven pushen en dat vind ik goed", klinkt het bij Sporza. "Het is niet makkelijk als je tegen tien man moet spelen, laat staan negen. Kom er maar eens doorheen, ze trokken een muur op."

"Uiteindelijk viel die 2-0 dan toch", zag Oosting. "Wij willen graag meedoen en dan moet je wedstrijden winnen. Het is heel prettig dat die twee jonge gasten ons naar de overwinning koppen en schieten."

Charleroi verloor van Standard en daardoor schuift Antwerp door de zege tegen OHL op naar plek vier. Op de volgende speeldag trekt stamnummer één naar Standard, het nummer twee in de Europe Play-offs.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
OH Leuven
Joseph Oosting

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Nieuwste reacties

Impala Impala over Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp Impala Impala over Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over KV Mechelen - Anderlecht: 1-2 Erwin Wille Erwin Wille over Rik De Mil schudt deze speler van KAA Gent zéér stevig wakker GertjeFCB GertjeFCB over Na nieuwe triomf voor Club NXT: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in Jeru Jeru over Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie" Swakken Swakken over Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend André Coenen André Coenen over Charleroi - Standard: 1-2 André Coenen André Coenen over 'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge' Andreas2962 Andreas2962 over Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved