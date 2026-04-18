Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

KV Kortrijk keert terug naar de Jupiler Pro League, maar dreigt daarbij mogelijk een van zijn belangrijkste pionnen kwijt te raken. Thierry Ambrose heeft zich dit seizoen namelijk stevig in de kijker gespeeld.

KV Kortrijk keert volgend seizoen terug naar het hoogste niveau in België. De Kerels eindigden tweede in de Challenger Pro League, waardoor ze samen met SK Beveren al zeker zijn van promotie naar de Jupiler Pro League.

Maar de club zal dat mogelijk moeten doen zonder zijn doelpuntenmachine. Thierry Ambrose heeft zichzelf namelijk serieus in de kijker gespeeld, waardoor er aan zijn mouw wordt getrokken.

KV Kortrijk vreest voor vertrek van smaakmaker Thierry Ambrose

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is zijn toekomst bij Kortrijk bijzonder onzeker. De spits van Guadeloupe ligt nog tot juni 2027 onder contract bij zijn club, waardoor hij volgende zomer best verkocht wordt als KVK winst wil maken op hem.

Kortrijk wil Ambrose graag houden en onderhandelt momenteel nog over een eventuele contractverlenging, maar niet zonder hindernissen. Sommige Europese clubs hebben namelijk al hun eerste interesse getoond.

Genoa en Utrecht zitten bij die clubs. Volgens Tranfermarkt bedraagt de marktwaarde van Ambrose zo'n 1,5 miljoen euro. Dit seizoen scoorde hij 14 doelpunten en gaf hij 12 assists op 30 wedstrijden.