Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

KV Kortrijk keert terug naar de Jupiler Pro League, maar dreigt daarbij mogelijk een van zijn belangrijkste pionnen kwijt te raken. Thierry Ambrose heeft zich dit seizoen namelijk stevig in de kijker gespeeld.

KV Kortrijk keert volgend seizoen terug naar het hoogste niveau in België. De Kerels eindigden tweede in de Challenger Pro League, waardoor ze samen met SK Beveren al zeker zijn van promotie naar de Jupiler Pro League.

Maar de club zal dat mogelijk moeten doen zonder zijn doelpuntenmachine. Thierry Ambrose heeft zichzelf namelijk serieus in de kijker gespeeld, waardoor er aan zijn mouw wordt getrokken.

KV Kortrijk vreest voor vertrek van smaakmaker Thierry Ambrose

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is zijn toekomst bij Kortrijk bijzonder onzeker. De spits van Guadeloupe ligt nog tot juni 2027 onder contract bij zijn club, waardoor hij volgende zomer best verkocht wordt als KVK winst wil maken op hem.

Kortrijk wil Ambrose graag houden en onderhandelt momenteel nog over een eventuele contractverlenging, maar niet zonder hindernissen. Sommige Europese clubs hebben namelijk al hun eerste interesse getoond.

Genoa en Utrecht zitten bij die clubs. Volgens Tranfermarkt bedraagt de marktwaarde van Ambrose zo'n 1,5 miljoen euro. Dit seizoen scoorde hij 14 doelpunten en gaf hij 12 assists op 30 wedstrijden.

Zuur resultaat voor Napoli en De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

Zuur resultaat voor Napoli en De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

20:30
Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

20:20
LIVE: Geen De Cat maar wel Coosemans, Degreef en Da Costa bij Anderlecht, Mechelen start vrij aanvallend Live

LIVE: Geen De Cat maar wel Coosemans, Degreef en Da Costa bij Anderlecht, Mechelen start vrij aanvallend

20:10
Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

20:14
'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

20:00
RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

11:00
🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

19:30
'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

19:00
Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

18:30
Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

17:56
Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

18:00
Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

16:30
OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

17:00
Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

15:30
Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

16:00
Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

15:00
Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

14:30
KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

14:00
Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

13:30
Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

13:00
De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

12:30
Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

12:00
LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

11:26
Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

11:30
LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

10:45
Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

10:30
Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

10:00
Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

09:30
Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

09:00
Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

08:40
Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

08:00
De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

08:20
Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend

Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend

22:30
De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

07:40
Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

07:20
Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

07:00
 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

