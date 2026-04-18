Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

Johan Walckiers
De geruchten over een mogelijke verkoop van KVC Westerlo kunnen definitief de prullenmand in. Ondanks berichten uit Turkse media blijft eigenaar Oktay Ercan gewoon aan het roer in de Kempen.

Binnen de club wordt duidelijk gesteld dat een overname niet aan de orde is. “Mister Oktay heeft geen enkele intentie om de club te verkopen”, klinkt het resoluut bij vice-voorzitter Hasan Cetinkaya in Het Nieuwsblad. Daarmee komt er meteen een einde aan de speculaties die de voorbije dagen de ronde deden.

Dat betekent echter niet dat Westerlo stilzit achter de schermen. De club staat open voor samenwerkingen en investeerders die kunnen bijdragen aan verdere groei. “Hij staat open voor partners, maar wil de controle behouden”, luidt het.

Bestuurder Galatasaray wil ook een rol spelen bij Westerlo

In dat kader duikt de naam op van Nihat Kirmiz, een bestuurder bij Galatasaray. Hij zou in de toekomst een rol kunnen spelen binnen het project, al zijn de concrete plannen nog niet uitgewerkt.

De band tussen Ercan en Kirmiz is niet toevallig. Beide zakenmannen kennen elkaar al langer en delen een netwerk binnen het Turkse voetbal. Kirmiz was bovendien al meermaals aanwezig bij wedstrijden van Westerlo.


Sportief blijft de focus intussen op het veld liggen, waar Westerlo volop droomt van Europees voetbal. Tegelijk wordt er verder gebouwd aan de toekomst, met onder meer plannen voor een stadionuitbreiding waarin Ercan persoonlijk betrokken blijft.

