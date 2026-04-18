Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

Club Brugge trekt zondagavond met een ongewijzigde ambitie, maar niet met een ongewijzigde selectie naar Union SG. In de wedstrijdselectie voor de topper tegen de leider duiken namelijk twee andere namen op.

Club Brugge neemt het zondagavond op tegen Union SG. In het Dudenpark ontvangt de regerende kampioen en huidige leider de Bruggelingen. Beide ploegen startten met een 6 op 6 aan de Champions' Play-offs.

Voor minstens één van hen loopt het daar dus af, al zal dat niet gebeuren zonder stevige strijd. Daags voor de partij maakte blauw-zwart naar goede gewoonte zijn selectie al bekend voor de topper.

Club Brugge past selectie aan voor topper tegen Union SG

Wat meteen opvalt, maar niet verrassend hoeft te zijn, is de afwezigheid van Kyriani Sabbe. De verdediger liep een zware enkelverstuiking op tegen STVV waardoor hij tot het einde van het seizoen out is.

Verder zal ook Felix Lémarechal de verplaatsing naar Brussel niet meemaken. Hij wisselt de bank af met de tribune sinds zijn komst naar Club, al mocht hij ook al vier keer invallen.

Dat maakt plaats voor twee nieuwe namen in de selectie. De gelukkigen zijn deze keer Shandre Campbell en Gustaf Nilsson. Krijgen zij tegen Union opnieuw minuten?