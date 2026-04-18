Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

Herman Van Holsbeeck is al jaren niet meer actief bij RSC Anderlecht. In een interview met DAZN spreekt de voormalige algemeen directeur van de recordkampioen over zijn ex-club en goudklompje Nathan De Cat.

Van Holsbeeck werd in 2018 de laan uitgestuurd door Marc Coucke na jaren van trouwe dienst. Hij was in totaal zo'n vijftien jaar werkzaam bij Anderlecht, jaren waarin paars-wit een pak titels mocht vieren. Na zijn ontslag raakte hij in opspraak in onder meer het dossier Propere Handen en de verkoop van Anderlecht aan Coucke.

Van Holsbeeck schoof onlangs aan voor een interview bij DAZN. En daar sprak hij onder meer over Nathan De Cat, het nieuwe goudhaantje van Anderlecht. De voormalige manager van RSCA deelde een gouden raad voor de ouders van de middenvelder.

De Cat houden wordt een moeilijke zaak

"Mocht ik de ouders van Nathan De Cat zijn ... Voordat hij in Engeland of Duitsland tekent ... Als je 17 bent, denk ik dat het beter is dat je nog twee jaar bij Anderlecht voetbalt. En dat je daarna naar een topclub vertrekt", aldus Van Holsbeeck.

"Maar daar komt zoveel bij kijken, zoveel miljoenen, waardoor dat misschien een moeilijke zaak wordt", beseft hij. De fans van Anderlecht die De Cat nog jaren in het Lotto Park hoopten te zien, zullen dus mogelijk teleurgesteld achterblijven.

Anderlecht moet het momenteel overigens zónder De Cat doen. De jongeling raakte geblesseerd aan de enkel op speeldag 2 van de play-offs. Onderzoeken toonden aan dat hij 4 tot 6 weken buiten strijd zal zijn. Daardoor staat er een groot vraagteken achter de bekerfinale. Heel Anderlecht hoopt dat hij op tijd fit raakt.



