Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

Anderlecht trekt zaterdagavond naar Mechelen. Ook al baalt Jérémy Taravel van de afwezigheid van Nathan De Cat, hij kan wel opnieuw rekenen op enkele terugkerende spelers.

Na drie nederlagen op rij kon Anderlecht tegen KAA Gent weer met een glimlach van het veld stappen, maar het verloor ook Nathan De Cat. "Met spelers als Mario Stroeykens, Yari Verschaeren en Thorgan Hazard, die ook een rij lager kan spelen, hebben we verschillende mogelijkheden", zei Jérémy Taravel op de persconferentie volgens RTBF.

De Anderlecht-coach kondigde ook de terugkeer van Ilay Camara aan. "Hij heeft deze week normaal meegetraind, dus hij zit opnieuw in de selectie, of toch in de lijst van spelers die in aanmerking komen." De flankverdediger stond sinds de laatste speeldag van de reguliere competitie aan de kant.

Coosemans opnieuw titularis

Onder de lat keert Colin Coosemans terug. Sinds zijn laatste wedstrijd is er wel een en ander gebeurd. De kapitein van Sporting verlengde zijn contract, maar tegelijk liet ook Justin Heekeren zich opmerken met een sterke prestatie tegen KAA Gent.

Taravel was daarover echter bijzonder duidelijk. "De goede prestatie van Justin Heekeren tegen Gent verandert niets, we hebben een duidelijke hiërarchie. Colin is onze nummer één en kapitein, Justin is nummer twee."

Lees ook... Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"›

"Maar ik wil wel benadrukken dat Justin het uitstekend heeft gedaan tegen Gent. Dat is goed voor mij en goed voor de club, want zo hebben we twee goede doelmannen. Alleen verandert de hiërarchie daardoor niet. Nogmaals: Colin is de nummer één en onze kapitein", besloot hij.