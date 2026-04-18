KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

Nicky Hayen zorgde na het teleurstellende gelijkspel van Genk tegen OH Leuven voor ophef met zijn uitleg over vermoeidheid. Enkele dagen later kwam de coach daar nu zelf op terug.

Afgelopen weekend speelde KRC Genk na een bijzonder zwakke prestatie 0-0 gelijk tegen OH Leuven. Na afloop kwam trainer Nicky Hayen met een opvallende uitleg. Hij zei dat zijn troepen misschien wat vermoeid waren omdat er te hard werd getraind doorheen de week.

Op die uitspraak kreeg de Genkse T1 heel wat kritiek. Vrijdag kwam Hayen er nog eens op terug tijdens zijn persconferentie. "Ik ben meteen na een mindere prestatie op zoek gegaan naar een verklaring", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik voelde dat mijn ploeg onvoldoende energie had getoond, daarom die uitspraak", komt hij met een verklaring. "Ik ben wie ik ben, ik blijf altijd mezelf. Ik zoek niet naar excuses." Uiteindelijk zat de trainer er ook naast.

"Achteraf bleken de data niet helemaal hetzelfde verhaal te vertellen, want de spelers hadden vergelijkbare fysieke parameters gehaald met andere matchen", gaat hij verder. Hayen benadrukte ook nog eens de doelen van zijn ploeg voor de komende weken.

"In elk geval: we willen blijven stappen vooruit zetten. Ook op fysiek vlak. Maar laat duidelijk zijn dat de resultaten absoluut primeren. We willen deze play-off 2 winnen en op die manier Europa intrekken."