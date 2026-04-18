Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

Johan Walckiers, voetbaljournalist
KRC Genk-rechtsback Zakaria El Ouahdi droomt luidop van het grote werk. De flankverdediger werd recent opnieuw opgeroepen voor Marokko en hoopt zich in de kijker te spelen richting het WK.

“Een WK spelen met Marokko zou de vervulling zijn van een kinderdroom”, klinkt het in HBvL. El Ouahdi mocht al invallen tegen Paraguay en hoopt dat hij daar een eerste indruk heeft nagelaten bij bondscoach Mohamed Ouahbi.

De concurrentie is echter moordend. “Hakimi is de beste rechtsachter ter wereld, Mazraoui speelt bij Manchester United”, beseft hij. “Maar ook Omar El Hilali is een topper.” Toch blijft hij strijdbaar: “Ik zal vooral moeten tonen dat ik in vorm ben.”

Zijn polyvalentie kan een troef zijn. “Ik speelde al op links tijdens de Olympische Spelen”, legt hij uit. “Maar ook daar heeft de bondscoach veel opties.” Het wordt dus knokken voor elke minuut richting het WK.

Intussen wil El Ouahdi ook met Genk nog iets rechtzetten. “Deze groep zit goed in mekaar, aan de wil om te winnen ontbreekt het niet”, zegt hij. “Europees voetbal is zo fijn dat iedereen er alles aan wil doen om dat laatste ticket nog te pakken.”

Tussenstap of meteen een toptransfer voor El Ouahdi?

Een sterke eindspurt kan ook zijn transferdossier beïnvloeden, al blijft hij daar nuchter onder. “Mijn vader bekijkt alle opties en voert gesprekken achter de schermen”, lacht hij. “Ik moet gewoon zo goed mogelijk blijven voetballen.”

Over concrete interesse, onder meer van PSV, blijft hij vaag. “Ik sluit niets uit. Misschien zet ik een tussenstap, misschien ben ik meteen ambitieus. Wie weet word ik opgeroepen voor het WK en wekt dat extra belangstelling? We zien wel.”

LIVE: Antwerp en OH Leuven op zoek naar openingen Live

