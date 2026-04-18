Brandon Morren
Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge
Zondagavond staat in het Dudenpark dé topper van het weekend op het programma tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge. Een echte stijlenclash in het vooruitzicht.

De clash van zondagavond zet de beste aanval tegenover de beste verdediging van de competitie. In 1A maakte niemand meer doelpunten dan Club Brugge (65, gemiddeld meer dan twee per wedstrijd), niemand kreeg er minder tegen dan Union (17).

Tussen de enige twee ploegen die de Champions' Play-offs met 6 op 6 begonnen, zal het erop aankomen om de eigen stijl op te leggen. Ivan Leko wil wel wat meer op de defensie focussen in de laatste rechte lijn van de competitie, maar zijn ploeg heeft haar aanvallende ingesteldheid nooit verloochend.

Club guller voor het publiek... en voor de tegenstander?

Club zal altijd liever één goal meer maken dan de tegenstander, dan er één minder slikken. Sinds de komst van Leko hield blauw-zwart in de competitie slechts één keer de nul in vijftien matchen. Dat was bij de 3-0-zege tegen Standard.

Alle andere ploegen vonden wel een gaatje en scoorden samen 22 keer in die 15 wedstrijden. In diezelfde periode hield Union acht keer de nul, waaronder twee keer in de eerste twee matchen van de play-offs.

Beide benaderingen hebben hun voor- en nadelen: sinds zijn komst haalt Ivan Leko een beter puntengemiddelde per match dan David Hubert (2,10 punten per match tegenover 2,06, met minder Champions League-duels op het programma), maar zijn ploeg kreeg de Union-defensie bij het laatste bezoek aan het Dudenpark niet gekraakt.

