De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

Onaantastbaar bij Bayern: Vincent Kompany rijgt de zeges aan elkaar. De Belgische coach heeft uiteindelijk zelfs de grootste clublegendes, die aanvankelijk sceptisch waren, overtuigd.

Is Vincent Kompany op dit moment de beste trainer ter wereld? Voor velen is die vraag intussen overbodig geworden. Door Bayern München naar de halve finales van de Champions League te loodsen na een zege tegen Real Madrid, heeft de Belgische coach bewezen dat hij meespeelt op het allerhoogste niveau.

En het Beierse seizoen stopt daar niet. Kompanys Bayern staat ook in de halve finale van de Duitse beker en prijkt op de eerste plaats in de Bundesliga. Een indrukwekkende regelmaat, gedragen door een sterke groep en een duidelijk spelplan.

Kompany kwam in 2024 nog met de nodige vraagtekens binnen, maar drukte al snel zijn stempel. Zelfs de grootste sceptici moesten uiteindelijk plooien, zoals ook de legendarische Oliver Kahn.

Van twijfel naar lof

De voormalige doelman van Bayern was lovend voor de Belgische trainer bij Sky Sport. "Hij heeft een duidelijke visie op voetbal, hij kan die overbrengen op zijn spelers en hij beschikt over een menselijkheid die spelers enorm waarderen. Dat is een delicaat evenwicht om te vinden", legde hij uit.

Lees ook... Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen›

"Je kan niet de vriend van je spelers worden, maar ze moeten wel voelen dat ze op iemand kunnen rekenen. Je moet ook kunnen omgaan met het bestuur. Als al die elementen samenkomen, dan werkt het."