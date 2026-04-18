Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Joaquin Seys is op korte tijd uitgegroeid tot een sterkhouder van Club Brugge. Onze 21-jarige landgenoot staat aan de top van het Belgische voetbal, maar leerde ook de schaduwkant daarvan al kennen.

Seys is een jeugdproduct van Club. Hij doorliep verschillende categorieën van de jeugdacademie en deed eerst ervaring op bij Club NXT. In 2024 werd hij overgeheveld naar de eerste ploeg. Al snel volgde datzelfde jaar zijn debuut, in de verloren Supercup tegen Union (1-2).

Daarna ging het steil bergop in de carrière van de jonge West-Vlaming. Hij kwam al 87 keer in actie voor de Brugse hoofdmacht en maakte zelfs al zijn debuut voor de Rode Duivels. Hij beleeft de droom van vele jonge voetballers, maar dat succes heeft ook een keerzijde.

Seys waarschuwt voor de schaduwkant van succes

Dat vertelt een openhartige Seys in een gesprek met Het Laatste Nieuws. "Niet iedereen heeft het beste met je voor", waarschuwt hij. "Dat heb ik al gemerkt. Mensen die vroeger niet naar me omkeken of nooit geloofden dat ik profvoetballer zou worden, sturen nu berichtjes of ze een truitje kunnen krijgen."

"Maar zo werkt het leven niet", gaat hij verder. "Ik vind het soms moeilijk te beseffen dat het zo kan gaan, dat mensen nu de voordelen willen plukken van mijn succes."

De focus van Seys gaat ondertussen verder op zijn carrière. Daarin wacht morgen een topduel tegen Union. In de zomer mag hij dromen van het WK met België. Om een andere jongensdroom waar te maken?

