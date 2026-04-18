Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

OH Leuven leed tegen Antwerp zijn tweede nederlaag van de play-offs. De Leuvenaren maakten het zichzelf moeilijk met twee rode kaarten. Dat zag ook Felice Mazzu.

De coach van OHL zag Óscar Gil voor de pauze al twee gele kartonnen pakken. Na de pauze kreeg Birger Verstraete direct rood. Het kwam OHL duur te staan in de eindafrekening na Antwerpse goals van Xander Dierckx en Youssef Hamdaoui.

Geen gebrek aan inzet

"We hebben onszelf in de voet geschoten met die twee rode kaarten", beseft Felice Mazzu bij Sporza. "Met elf tegen elf waren we aan een goede wedstrijd bezig. De spelers hebben het maximale gedaan met z'n tienen en met z'n negenen kregen we op het einde zelfs nog een kans op de gelijkmaker."

"Er was dus zeker geen gebrek aan intensiteit of inzet", vindt Mazzu. "Oscar (Gil, red.) en Birger (Verstraete, red.) hebben zich in de kleedkamer al geëxcuseerd tegenover de ploeg. In die fases moet je iets meer maturiteit tonen, maar het is uitgesproken binnen de ploeg en daarmee ook afgesloten."

OHL zakt door de nederlaag weg naar de laatste plaats in de Europe Play-offs. De Vlaams-Brabanders slaagden er nog niet in om te winnen in de nacompetitie. Ze hadden eerder al verloren van Standard (1-3) en gelijkgespeeld tegen Genk (0-0).

Op de volgende speeldag ontvangt OHL Westerlo, het nummer drie. De Kemphanen verloren vandaag van KRC Genk en zullen net als OHL op revanche belust zijn. Dat belooft.