'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

Noah Sadiki beleeft een sterk eerste seizoen bij Sunderland. De jonge Congolees mag nu luidop dromen van een toptransfer in de Premier League.

Sadiki groeide in no time uit tot een sterkhouder op het middenveld van Sunderland. Met een ervaren, controlerende pion als Granit Xhaka naast hem mag Sadiki aanvallend zijn ding doen, al verzet hij ook verdedigend bakken werk.

Dat zien ook andere clubs over het Kanaal. We schreven al dat de Premier League-clubs in de rij staan voor de Congolees, maar volgens Sacha Tavolieri zou één ploeg nu weleens de bovenhand kunnen nemen in het dossier.

Sadiki naar Man United of Chelsea?

Chelsea en Manchester United zijn momenteel de belangrijkste kandidaten om Sadiki binnen te halen. Maar United zou als huidige derde in de Premier League een dikke streep voor hebben op The Blues. Die plek levert volgend seizoen namelijk Champions League-voetbal op.

Chelsea is momenteel zesde in de stand en zou het kampioenenbal mislopen als de stand ongewijzigd blijft. Volgens Tavolieri heeft Sadiki nog niets beslist, maar zal het sportieve project de doorslag geven.

De middenvelder kan zo grote stappen blijven zetten in zijn nog prille carrière. In 2023 zette hij de stap van Anderlecht naar Union. Twee jaar later volgde al de stap naar de Premier League. Als hij komende zomer een sterk WK speelt met Congo, komen er misschien wel nog meer gegadigden op de proppen.



