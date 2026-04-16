Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

Brandon Morren
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noah Sadiki blijft indruk maken in de Premier League en dat is ook topclubs niet ontgaan. De ex-speler van Union SG zou op meerdere verlanglijstjes staan, al wil Sunderland hem niet zomaar laten gaan.

Noah Sadiki maakte in de zomer van 2025 de overstap van Union SG naar Sunderland. De verdedigende middenvelder blijft indruk maken en dat kan hem nog een mooie transfer opleveren.

TEAMtalk meldt namelijk dat Manchester United hem al een tijdje op de radar heeft staan, maar dat de Red Devils nu ook op heel wat concurrentie moeten rekenen. Zo zou ook Chelsea interesse tonen in de Congolees.

Topclubs melden zich, maar Sunderland wil Sadiki absoluut houden

Verder zou Arsenal onder de indruk zijn van zijn prestaties, terwijl ook Everton en Tottenham zijn vorderingen van dichtbij volgen. Maar ondanks zijn groei de laatste maanden wil Sunderland hem graag houden.

Sadiki kwam dit seizoen al 27 keer in actie voor Sunderland en is uitgegroeid tot een steunpilaar van de ploeg. Hij blijft een van de grootste redenen waarom zijn club nog kan dromen van Europees voetbal volgend seizoen.


Scoren of assists geven deed de defensieve middenvelder nog niet in de Premier League, maar toch zag hij zijn marktwaarde al stijgen naar 30 miljoen euro op Transfermarkt. Nu blijft het afwachten of een van de genoemde ploegen ook concrete stappen wil ondernemen.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sunderland
Union SG
Noah Sadiki

Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage

Premier League

 Speeldag 33
Brentford Brentford 18/04 Fulham Fulham
Newcastle United Newcastle United 18/04 Bournemouth Bournemouth
Leeds United Leeds United 18/04 Wolverhampton Wolverhampton
Tottenham Tottenham 18/04 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 18/04 Manchester United Manchester United
Everton Everton 19/04 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 19/04 Sunderland Sunderland
Nottingham Forest Nottingham Forest 19/04 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City 19/04 Arsenal Arsenal
Crystal Palace Crystal Palace 20/04 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond Stigo12 Stigo12 over "Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen Stigo12 Stigo12 over 'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland' Stigo12 Stigo12 over 'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oud Feyenoord-bekende' franchi franchi over Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg Andreas2962 Andreas2962 over En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' Vital Verheyen Vital Verheyen over Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen Stigo12 Stigo12 over Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder' malinezer malinezer over KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved