Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

Noah Sadiki blijft indruk maken in de Premier League en dat is ook topclubs niet ontgaan. De ex-speler van Union SG zou op meerdere verlanglijstjes staan, al wil Sunderland hem niet zomaar laten gaan.

Noah Sadiki maakte in de zomer van 2025 de overstap van Union SG naar Sunderland. De verdedigende middenvelder blijft indruk maken en dat kan hem nog een mooie transfer opleveren.

TEAMtalk meldt namelijk dat Manchester United hem al een tijdje op de radar heeft staan, maar dat de Red Devils nu ook op heel wat concurrentie moeten rekenen. Zo zou ook Chelsea interesse tonen in de Congolees.

Topclubs melden zich, maar Sunderland wil Sadiki absoluut houden

Verder zou Arsenal onder de indruk zijn van zijn prestaties, terwijl ook Everton en Tottenham zijn vorderingen van dichtbij volgen. Maar ondanks zijn groei de laatste maanden wil Sunderland hem graag houden.

Sadiki kwam dit seizoen al 27 keer in actie voor Sunderland en is uitgegroeid tot een steunpilaar van de ploeg. Hij blijft een van de grootste redenen waarom zijn club nog kan dromen van Europees voetbal volgend seizoen.



Scoren of assists geven deed de defensieve middenvelder nog niet in de Premier League, maar toch zag hij zijn marktwaarde al stijgen naar 30 miljoen euro op Transfermarkt. Nu blijft het afwachten of een van de genoemde ploegen ook concrete stappen wil ondernemen.