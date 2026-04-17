Na nieuwe triomf voor Club Brugge: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Club NXT breit nog maar eens een vervolg aan zijn sprookje in de Youth League. De jonkies van blauw-zwart versloegen in hun halve finale Benfica met 3-1 en spelen maandag de finale.

Club werd in het begin onder druk gezet, maar sloeg daarna drie keer ijskoud toe. Goemaere, Garcia en Musuayi  zorgden samen voor de 0-3. De Portugese goal was er louter een voor de statistieken. De tegenstander in de finale, die maandag gespeeld wordt, wordt Real Madrid of Paris Saint-Germain.

De Roeck wil alles winnen

"Het was een moeilijke match, maar we hebben alles gegeven en gelukkig ook gewonnen", reageerde Yanis Musuayi bij Het Laatste Nieuws. "De finale? Daar zijn we nu nog niet mee bezig. Eerst recupereren van deze wedstrijd, want het was heel intensief."

Coach Jonas De Roeck durft wel al eens naar maandag te kijken. "Onze ambitie blijft dezelfde: we willen alles winnen. We verdienen het om hier te staan, dat geef ik de jongens ook mee."

"Maandag in de finale willen we all the way gaan. Dat zal opnieuw niet makkelijk zijn, maar we gaan ervoor", is De Roeck opnieuw strijdvaardig.


Club Brugge schrijft alvast een stukje Belgische voetbalgeschiedenis. Het is de eerste Belgische club die de finale van de Youth League bereikt. Anderlecht schopte het in zowel 2015 als 2016 tot in de halve finales.

