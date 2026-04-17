'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

Club Brugge neemt het vrijdagnamiddag in Lausanne op tegen Benfica in de halve finales van de Youth League. Daarmee staan alle Bruggelingen eens te meer volop in de belangstelling van de Europese top.

Als Club Brugge op vrijdagmiddag wint van Benfica Lissabon, dan mogen ze maandag in de finale spelen tegen de winnaar van Real Madrid en PSG. De top-4 van de Youth League is er eentje met alleen maar topteams dus.

FC Barcelona heeft Bisiwu en Musuayi op de radar staan

Blauw-zwart staat dus tussen de grootheden. Al heeft dat succes mogelijk toch ook wel een kleine keerzijde, want dit seizoen zijn heel wat spelers andermaal in de belangstelling gekomen van heel wat van de topclubs.

Real Madrid, PSG en Benfica hoeven al geen extra scouts te sturen, want zij zijn al in Lausanne. Maar veel andere topteams doen dat wel. Teams uit de Premier League, maar ook Barcelona, Bayern München en alle anderen.

FC Barcelona verhoogt de druk op Club Brugge

FC Barcelona heeft al langer zijn oog laten vallen op Jesse Bisiwu, een van de grootste talenten in de blauw-zwarte talentenfabriek. Maar ook Yanis Musuayi is ondertussen op de radar van de Catalanen komen te staan.

Volgens Het Laatste Nieuws moet Club Brugge vrezen beide spelers aankomende zomer kwijt te spelen. Al is het natuurlijk ook aan de spelers zelf om na te denken bij welk team ze het meeste kans hebben om (snel) de A-kern te halen.