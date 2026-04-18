De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Er komt maar geen beterschap bij Tottenham Hotspur. De Londenaren leken tegen Brighton op weg naar de zege, maar gaven de drie punten in het slot nog helemaal weg.

Tottenham is achttiende in de Premier League en kampeert dus op een degradatieplek. Het kan de punten maar wat goed gebruiken. Met Brighton kreeg het zaterdag een middenmotor over de vloer in Londen.

Rutter scoort de late gelijkmaker

Pedro Porro bracht de thuisploeg kort voor rust op voorsprong. De assist kwam op naam van Xavi Simons. Maar we gingen rusten met 1-1. Kaoru Mitoma (ex-Union) zorgde met links voor de geweldige gelijkmaker.

Na de pauze moest Tottenham lang wachten op een nieuwe voorsprong. Die kwam er dan toch in het slotkwartier. Xavi Simons sneed goed naar binnen en knalde heerlijk binnen via de paal: 2-1.

De thuisfans rekenden zich al rijk en zagen hun ploeg al een sprongetje maken in het klassement. Maar dat was buiten Georginio Rutter gerekend. De Fransman maakte diep in de extra tijd de 2-2 en dompelde iedereen bij Tottenham onder in een diepe rouw.


De Spurs blijven achttiende in de stand en raken niet weg van een degradatieplaats. Tot overmaat van ramp moet het morgen bang afwachten wat Nottingham Forest (tegen Burnley) en West Ham (tegen Crystal Palace) doen.

Meer nieuws

Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

23:51
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

23:40
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51
Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

22:30
Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden"

21:55
El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

21:42
Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

22:00
Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï

21:20
Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

21:40
Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

21:20
Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

21:00
'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

20:00
Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

20:20
Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

20:14
Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

20:30
🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

19:30
'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

19:00
Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

18:30
Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

17:56
Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

18:00
Trekt Kortrijk zonder zijn doelpuntenmachine naar de JPL? 'Europese interesse in Ambrose neemt toe'

17:30
OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

17:00
Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

16:30
Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

16:00
Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

15:30
Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

15:00
Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

14:30
KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

14:00
Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

13:30
Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

13:00
De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

12:30
Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

12:00
LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

11:26
Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

11:30
LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

10:45
RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

11:00
Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 33
Brentford Brentford 0-0 Fulham Fulham
Newcastle United Newcastle United 1-2 Bournemouth Bournemouth
Leeds United Leeds United 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Tottenham Tottenham 2-2 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 0-1 Manchester United Manchester United
Everton Everton 15:00 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 15:00 Sunderland Sunderland
Nottingham Forest Nottingham Forest 15:00 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City 17:30 Arsenal Arsenal
Crystal Palace Crystal Palace 20/04 West Ham Utd West Ham Utd

