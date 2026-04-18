De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

Er komt maar geen beterschap bij Tottenham Hotspur. De Londenaren leken tegen Brighton op weg naar de zege, maar gaven de drie punten in het slot nog helemaal weg.

Tottenham is achttiende in de Premier League en kampeert dus op een degradatieplek. Het kan de punten maar wat goed gebruiken. Met Brighton kreeg het zaterdag een middenmotor over de vloer in Londen.

Rutter scoort de late gelijkmaker

Pedro Porro bracht de thuisploeg kort voor rust op voorsprong. De assist kwam op naam van Xavi Simons. Maar we gingen rusten met 1-1. Kaoru Mitoma (ex-Union) zorgde met links voor de geweldige gelijkmaker.

Na de pauze moest Tottenham lang wachten op een nieuwe voorsprong. Die kwam er dan toch in het slotkwartier. Xavi Simons sneed goed naar binnen en knalde heerlijk binnen via de paal: 2-1.

De thuisfans rekenden zich al rijk en zagen hun ploeg al een sprongetje maken in het klassement. Maar dat was buiten Georginio Rutter gerekend. De Fransman maakte diep in de extra tijd de 2-2 en dompelde iedereen bij Tottenham onder in een diepe rouw.



De Spurs blijven achttiende in de stand en raken niet weg van een degradatieplaats. Tot overmaat van ramp moet het morgen bang afwachten wat Nottingham Forest (tegen Burnley) en West Ham (tegen Crystal Palace) doen.