'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Union SG maakt zich op voor de topper tegen Club Brugge. Ondertussen blijven over verschillende spelers van de landskampioen geruchten de ronde doen. Deze keer over Fedde Leysen.

De 22-jarige linksvoetige verdediger stond al vaak in de basis bij Union dit seizoen. Samen met onder meer Kevin Mac Allistar en Christian Burgess is hij een van de verdedigende steunpilaren van de Brusselaars, die met voorsprong de minst gepasseerde defensie van de JPL hebben.

Interesse uit Duitsland, Italië en Engeland

Leysen kwam dit seizoen in totaal al 35 keer in actie. Daarin scoorde hij 1 keer en leverde hij ook 2 assists af. Zijn goede prestaties blijven niet onopgemerkt in het buitenland. Zo linkt Ekrem Konur (via Fussballdaten) de speler nu aan verschillende clubs uit de Bundesliga.

VfB Stuttgart en Eintracht Frankfurt zouden Leysen op hun shortlist gezet hebben. Stuttgart zou de gesprekken daarbij al geopend hebben. Ook Bayer Leverkusen volgt de speler. Met die laatste club deed Union in het verleden al zaakjes met de verkoop van Victor Boniface. Die transfer leverde toen 22,6 miljoen euro op.

Union zou bereid zijn om de onderhandelingen te openen bij bedragen tussen de 15 en 20 miljoen euro. Met Napoli en Fiorentina zouden ook twee clubs uit de Serie A belangstelling tonen. Vanuit de Premier League zou West Ham dan weer naar de speler lonken.

Leysen heeft nog een contract tot midden 2029. Hij speelt sinds midden 2023 voor Union, dat hem toen overnam van het tweede elftal van PSV. Volgens Transfermarkt is de verdediger momenteel 5 miljoen euro waard. Eerder werd ook Adem Zorgane al in verband gebracht met een transfer.

