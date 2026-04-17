'Union ruikt 25 miljoen: drie Engelse clubs hebben sterkhouder in het vizier'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Union SG bereidt zich voor op de topper tegen Club Brugge. Adem Zorgane moet daar opnieuw een belangrijke rol in vervullen.

De Algerijn was in het laatste onderlinge duel dit seizoen beslissend. In het Dudenpark scoorde hij toen in de laatste 20 minuten de enige treffer van de wedstrijd, goed voor drie belangrijke punten.

Sinds zijn komst van Sporting Charleroi is de middenvelder uitgegroeid tot de metronoom op het middenveld van de Brusselaars. Met zijn kalmte onder druk en uitstekende balbehandeling is hij een cruciale pion voor David Hubert.

Drie Engelse teams willen Zorgane

Maar hoelang blijft Zorgane nog in onze hoofdstad? Volgens transferexpert Ekrem Konur (via SportsBoom) is er interesse van over het Kanaal voor de middenvelder.

Ipswich Town, Southampton en Middlesbrough hebben de speler al intensief gescout. Die drie teams zijn in de running voor promotie naar de Premier  League en zijn op zoek naar versterkingen.

Union zit in een sterke onderhandelingspositie, aangezien Zorgane een contract heeft tot midden 2030. De landskampioen zou naar verluidt aan de onderhandelingstafel willen plaatsnemen voor bedragen van 20 tot 25 miljoen euro. Volgens Transfermarkt is Zorgane momenteel 10 miljoen euro waard.

