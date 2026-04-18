De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

Anderlecht staat alweer op een belangrijk kruispunt. Terwijl de club haar sportieve toekomst vorm wil geven, lijkt er eindelijk schot te komen in het dossier rond een nieuwe sportief directeur.

Volgens Franse bronnen staat Antoine Sibierski dicht bij een akkoord met paars-wit. De 51-jarige Fransman zou begin mei starten, al moet er nog één financieel detail worden uitgeklaard met ESTAC Troyes, waar hij momenteel actief is.

Bij Troyes, leider in de Ligue 2 en nog verwikkeld in de promotiestrijd met onder meer AS Saint-Étienne, was het al langer duidelijk dat Sibierski op een lager pitje zou gaan werken. Interne spanningen met de voorzitter speelden daarin een rol.

Op de achtergrond zou hij echter al meedenken met Anderlecht. Dossiers worden voorbereid, lijnen uitgezet. Het is wat de club nodig heeft: opnieuw structuur en duidelijkheid op een positie die de voorbije maanden onduidelijk ingevuld was.

Antoine Sibierski wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

Anderlecht wil niet alleen op het veld, maar ook naast het veld opnieuw sterker staan. Deze keer moet de structuur langer dan een paar maanden duidelijk zijn. Er is al te veel verloop geweest bij de club.



Met een sportief directeur als Sibierski moet dat plaatje kloppen, meent men nu. Iemand die keuzes durft maken, die de lijn bewaakt en die de brug slaat tussen jeugd en eerste ploeg. Want bij Anderlecht beseffen ze het maar al te goed: wie weer wil meespelen aan de top, moet eerst zijn fundamenten op orde hebben.