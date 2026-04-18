Johan Walckiers
| 5 reacties
De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht staat alweer op een belangrijk kruispunt. Terwijl de club haar sportieve toekomst vorm wil geven, lijkt er eindelijk schot te komen in het dossier rond een nieuwe sportief directeur.

Volgens Franse bronnen staat Antoine Sibierski dicht bij een akkoord met paars-wit. De 51-jarige Fransman zou begin mei starten, al moet er nog één financieel detail worden uitgeklaard met ESTAC Troyes, waar hij momenteel actief is.

Bij Troyes, leider in de Ligue 2 en nog verwikkeld in de promotiestrijd met onder meer AS Saint-Étienne, was het al langer duidelijk dat Sibierski op een lager pitje zou gaan werken. Interne spanningen met de voorzitter speelden daarin een rol.

Op de achtergrond zou hij echter al meedenken met Anderlecht. Dossiers worden voorbereid, lijnen uitgezet. Het is wat de club nodig heeft: opnieuw structuur en duidelijkheid op een positie die de voorbije maanden onduidelijk ingevuld was.

Anderlecht wil niet alleen op het veld, maar ook naast het veld opnieuw sterker staan. Deze keer moet de structuur langer dan een paar maanden duidelijk zijn. Er is al te veel verloop geweest bij de club.


Met een sportief directeur als Sibierski moet dat plaatje kloppen, meent men nu. Iemand die keuzes durft maken, die de lijn bewaakt en die de brug slaat tussen jeugd en eerste ploeg. Want bij Anderlecht beseffen ze het maar al te goed: wie weer wil meespelen aan de top, moet eerst zijn fundamenten op orde hebben.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Troyes

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 2

 Speeldag 31
Le Mans Le Mans 1-0 Clermont FC Clermont FC
Nancy Nancy 1-5 Annecy FC Annecy FC
Montpellier Montpellier 2-1 Grenoble Grenoble
Pau Pau 2-1 Guingamp Guingamp
Rodez Rodez 2-2 Amiens Amiens
Reims Reims 14:00 Red Star 93 Red Star 93
Troyes Troyes 14:00 Boulogne Boulogne
Bastia Bastia 20:00 Saint-Etienne Saint-Etienne
Dunkerque Dunkerque 20/04 Laval Laval

Nieuwste reacties

Charly Charly over Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat Sv1978 Sv1978 over Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!" Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest" FCB vo altijd FCB vo altijd over Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..." Artevelde Artevelde over KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029 Test12 Test12 over Na nieuwe triomf voor Club NXT: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in Sv1978 Sv1978 over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over "Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany Soloria Soloria over Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved