Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

Brandon Morren, voetbaljournalist
Beerschot sloot de reguliere competitie met een zege af en trok zo met vertrouwen richting de Promotion Play-offs. Toch zag Mo Messoudi nog werkpunten opduiken voor het cruciale tweeluik met Patro Eisden.

Beerschot nam het vrijdagavond op tegen Lommel SK in een duel waar eigenlijk niets anders dan trots op het spel stond. De Kielse Ratten wonnen met 2-1 en beleefden zo een prima generale repetitie op de Promotion Play-offs.

"Zowel in balbezit als in balverlies vond ik ons een goede wedstrijd spelen en iedereen stond op scherp", zei trainer Mo Messoudi na afloop van de wedstrijd. Toch zag de coach ook een duidelijk minpunt.

Messoudi ziet goede generale repetitie, maar waarschuwt voor details in play-offs

"Alleen vond ik onze bezetting in de zestien op voorzetten wat minder. Daar moeten we slimmer in zijn en onszelf proberen meer te belonen in de toekomst", gaat Messoudi verder. Met oog op de promotion play-offs zal er zeker hard aan gewerkt worden.

Nu volgt er op 23 april een verplaatsing naar Patro Eisden Maasmechelen terwijl de terugwedstrijd op het Kiel al op 27 april wordt gespeeld. Beide matchen gaan om 20u30 door. "De play-offs zijn echt een ander verhaal", beseft Messoudi.


"Het is te doen met een heen- en terugwedstrijd wat misschien wel in ons voordeel kan spelen. Kleine gebeurtenissen als een blessure of een strafschop kunnen bepalend zijn in dat soort wedstrijden en we moeten op de details letten. Enige voorzichtigheid is ook niet ongepast zodat we niet in het mes lopen", besluit de trainer van Beerschot.

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

